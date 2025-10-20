Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβιάζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και προειδοποίησε ότι «το Ισραήλ θα ξαναμπεί στη Γάζα μέσα σε δύο λεπτά αν εγώ τους το επιτρέψω».

Ο Τραμπ πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «προς το παρόν δεν το κάνουμε, τους δίνουμε λίγο ακόμα χρόνο», και απείλησε ευθέως ότι «αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα καταστραφούν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε ότι «θα λύσουμε το ζήτημα με τη Χαμάς γρήγορα αν αυτοί δεν το λύσουν οι ίδιοι επειδή παραβιάζουν τη συμφωνία», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για επανέναρξη των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα.

«Κάναμε συμφωνία με τη Χαμάς ότι θα είναι πολύ καλοί, θα συμπεριφέρονται, θα είναι καλά παιδιά, και αν όχι, θα τους εξοντώσουμε αν χρειαστεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η χθεσινή θανατηφόρα επίθεση κατά δυνάμεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα δεν είχε εγκριθεί από την ηγεσία της οργάνωσης.

«Δεν πιστεύω ότι ήταν η ηγεσία, αλλά υπάρχει κάποια ανταρσία μέσα στην οργάνωση. Σκότωσαν κάποιους ανθρώπους -πολλούς ανθρώπους», πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφερόμενος το ζήτημα των δεκάδων εκτελέσεων που έχει διαπράξει η Χαμάς κατά μελών αντιμαχόμενων φυλών, και όχι στην επίθεση κατά ισραηλινών στρατιωτών την Κυριακή.

«Αλλά αυτή είναι μια βίαιη ομάδα… Έγιναν πολύ άγριοι και έκαναν πράγματα που δεν έπρεπε να κάνουν. Αν συνεχίσουν έτσι, θα το τακτοποιήσουμε, και θα γίνει πολύ γρήγορα και αρκετά βίαια», συνέχισε, αφήνοντας ξανά να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξουδετερώσουν τη Χαμάς πριν διευκρινίσει ότι ενδέχεται άλλοι να αναλάβουν δράση κατ’ εντολήν της Ουάσινγκτον.

«Μας κάλεσαν χώρες όταν είδαν τις δολοφονίες από τη Χαμάς, λέγοντάς μου, ‘Θα θέλαμε να μπούμε και να διευθετήσουμε την κατάσταση μόνοι μας’», ισχυρίστηκε. Κανένα κράτος δεν έχει δημόσια εκφράσει προθυμία να στείλει στρατό στη Γάζα, εκτός από την Ινδονησία. Σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία έχουν εκφράσει ιδιωτικά προθυμία.

«Επιπλέον, το Ισραήλ θα εισέλθει μέσα σε δύο λεπτά εάν τους το ζητούσα. Θα μπορούσα να τους πω, ‘Μπείτε και διευθετήστε το’. Αλλά προς το παρόν δεν το έχουμε πει. Θα τους δώσουμε μια ευκαιρία», κατέληξε ο Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

