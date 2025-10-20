Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται διστακτικές απέναντι σε σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει επέκταση από τις χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) της χρήσης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη της Ουκρανίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι προς το παρόν δεν θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία, κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο περιθώριο της συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο.

Οι ΗΠΑ επικαλέστηκαν τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης των αγορών ως λόγο για την επιφύλαξή τους, σύμφωνα με μία από τις πηγές, ενώ μια άλλη πρόσθεσε ότι η στάση της Ουάσινγκτον παραμένει απλώς μη δεσμευτική σε αυτό το στάδιο.

Η αμερικανική στάση συνιστά πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπαθεί να πείσει τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας των Επτά (G7) να συμμετάσχουν στο σχέδιό της για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών αποθεμάτων ως εγγύηση για δάνεια ύψους έως και 140 δισ. ευρώ (160 δισ. δολαρίων) υπέρ της Ουκρανίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ετοιμάζει το αναλυτικό σχέδιο του μηχανισμού, αλλά δεν θα το δημοσιοποιήσει προτού λάβει την πολιτική έγκριση των ηγετών της ΕΕ, πιθανώς στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Η αντίδραση των ΗΠΑ συμπίπτει με τη νέα προσπάθεια του Λευκού Οίκου να σταματήσει τις εχθροπραξίες στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα όπου συζήτησαν τα σχέδια για συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Τον Σεπτέμβριο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ είναι ανοικτές στη χρήση περίπου 5 δισ. δολαρίων από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Έχουμε εγκρίνει ένα ψήφισμα που μας επιτρέπει να τα δεσμεύσουμε», είχε πει. «Δεν έχουμε πει όμως ότι θα το κάνουμε».

Η επιφύλαξη της Ουάσινγκτον και οι ανησυχίες της για την αστάθεια των αγορών αναμένεται να ενισχύσουν τους σκεπτικιστές εντός της ΕΕ, όπως το Βέλγιο, όπου φυλάσσεται το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών αποθεμάτων.

Οι βελγικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι μια εκτεταμένη χρήση αυτών των περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να προκαλέσει κύμα αγωγών που θα εξέθετε τις κυβερνήσεις σε τεράστιες νομικές ευθύνες, να υπονομεύσει την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού κέντρου και ακόμη και να αποδυναμώσει το ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει στο παρελθόν εκφράσει παρόμοιους προβληματισμούς. Την Κυριακή, η πρόεδρός της Κριστίν Λαγκάρντ εξέφρασε την υποστήριξή της στην ιδέα να χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση, αλλά υπογράμμισε ότι αυτό θα ήταν προτιμότερο να γίνει συντονισμένα από όλες τις χώρες που τα διακρατούν.

Τα περισσότερα από τα 280 δισ. ευρώ παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται στην Ευρώπη, κυρίως μέσω του βελγικού οργανισμού Euroclear. Ενώ τα έσοδα από τους τόκους αυτών των κεφαλαίων ήδη διοχετεύονται στο Κίεβο, η ΕΕ εξετάζει τώρα τη δυνατότητα χορήγησης δανείων με εγγύηση τα παγωμένα αποθέματα, ώστε να εξασφαλίσει σημαντική νέα χρηματοδότηση για την Ουκρανία.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια νομικά και οικονομικά πολύπλοκη διαδικασία, που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποφευχθεί η άμεση δήμευση των ρωσικών κεφαλαίων κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει νομικές προσφυγές από τη Μόσχα.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν απογοήτευση για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποστασιοποιήθηκαν από το σχέδιο, τη στιγμή που η Ευρώπη έχει ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή του, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε πιέσει στο παρελθόν την ΕΕ να αξιοποιήσει περισσότερο τα ρωσικά κεφάλαια.

Αν και τα ποσά που βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο είναι περιορισμένα, η στήριξη των ΗΠΑ θα αποτελούσε ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς άλλες χώρες.

Στο πλαίσιο της Ομάδας των Επτά (G7), το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς στηρίζουν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, ενώ η Ιαπωνία φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με την αμερικανική επιφυλακτικότητα.





Πηγή: skai.gr

