Ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στην πόλη Όρενμπουργκ της Ρωσίας ανάγκασε το γειτονικό Καζακστάν να μειώσει την παραγωγή στο κοίτασμα πετρελαίου και συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου του Καρατσαγκανάκ κατά 25% έως 30%, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές του κλάδου στο πρακτορείο Reuters.

‘Ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια επεξεργασίας φυσικού αερίου, το Όρενμπουργκ, αναγκάστηκε να διακόψει την πρόσληψη φυσικού αερίου από το Καζακστάν μετά την επίθεση, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν την Κυριακή.

Η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι έπληξε τη μονάδα στην περιοχή του Όρενμπουργκ, που βρίσκεται 1.700 χιλιόμετρα ανατολικά των ρωσικών συνόρων με την Ουκρανία και ένα διυλιστήριο στην περιοχή της Σαμάρα.

Το Κίεβο ενέτεινε τις επιθέσεις του σε ρωσικά διυλιστήρια και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις από τον Αύγουστο σε μια προσπάθεια να διακόψει την τροφοδοσία με καύσιμα και να στερήσει από τη Μόσχα έσοδα που χρησιμοποιεί για την χρηματοδότηση του πολέμου.

Η παραγωγή στο κοίτασμα του Καρατσαγκανάκ έπεσε στο επίπεδο μεταξύ των 25.000 μετρικών τόνων (165.500 βαρέλια ημερησίως) και 28.000 μετρικών τόνων από το συνηθισμένο επίπεδο των 35.000-35.500 , σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το Όρενμπουργκ, το οποίο ελέγχεται από τον παραγωγό φυσικού αερίου Gazprom θα επαναλάβει σήμερα την πρόσληψη κάποιων ποσοτήτων από το Καρατσαγκανάκ. Στο μεταξύ αρνήθηκαν να πουν πότε θα αποκατασταθούν τα κανονικά επίπεδα τροφοδοσίας.

Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Καρατσαγκανάκ είναι στενά συνδεδεμένη, πράγμα που σημαίνει ότι το κοίτασμα δεν είναι σε θέση να παράγει πολύ πετρέλαιο εάν η παραγωγή φυσικού αερίου μειωθεί.

Εκτός από την επεξεργασία στο Όρενμπουργκ, το αέριο του Καρατσαγκανάκ χρησιμοποιείται για επανέγχυση για τη διατήρηση της πίεσης της δεξαμενής, καθώς και για την παραγωγή ενέργειας σε τοπικές εγκαταστάσεις.

Το Καρατσαγκανάκ παρήγαγε περίπου 263.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως το 2004. Το πετρέλαιο αυτό εξάγεται από την Κοινοπραξία Αγωγών της Κασπίας μέσω ενός τερματικού στην Μαύρη Θάλασσα, όπως επίσης και μέσω του ρωσικού αγωγού «Ντρούζμπα» στην Γερμανία.

Το κοίτασμα το διαχειρίζεται μια κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν, η αμερικανική Chevron (18%) και οι ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας Shell (29,25%) και Eni (29,25%).

Η ρωσική Lukoil συμμετέχει με (13,5%) και η τοπική εταιρεία KazMunayGaz με το (10%).

Η κοινοπραξία, η Gazprom και το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν δεν απάντησαν σε αιτήματα να σχολιάσουν το θέμα.

Οι αρχές του Καζακστάν συμφώνησαν με τους μετόχους του Καρατσαγκανάκ το 2024 να κατασκευάσουν μια νέα μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο κοίτασμα με ετήσια δυνατότητα παραγωγής έως τα 4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα που αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί το 2028.

Ωστόσο, το έργο έχει ανασταλεί υπό την τρέχουσα κοινοπραξία και η κυβέρνηση αναζητά νέους επενδυτές, με στόχο την προσέλκυση εταιρειών από το Καζακστάν.

Πηγές της βιομηχανίας ανέφεραν ότι η παραγωγή συμπυκνωμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Καρατσαγκανάκ μειώθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 24% από τον Αύγουστο σε 200.000 βαρέλια ημερησίως εν μέσω εργασιών συντήρησης στο εργοστάσιο του Όρενμπουργκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.