Γάζα: Βανς, Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Ισραήλ για «διάσωση» της εκεχειρίας

Στο Ισραήλ αναμένεται να μεταβούν εντός της ημέρας, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς θα προσγειωθεί την Τρίτη.

Η επίσκεψή τους αποτελεί μέρος μιας συντονισμένης προσπάθειας των ΗΠΑ να προωθήσουν περαιτέρω το πλαίσιο της εκεχειρίας στη Γάζα. Παράλληλα, αντιπροσωπεία της Χαμάς, υπό τον Χαλίλ αλ Χάγια, συναντάται σήμερα στο Κάιρο με αξιωματούχους από την Αίγυπτο και το Κατάρ για να συζητήσουν την εύθραυστη εκεχειρία και τη μεταπολεμική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε στο AFP πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Οι συναντήσεις και οι αφίξεις αυτές πραγματοποιούνται μία ημέρα μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, αφού το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβιάσεις της εκεχειρίας, που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση διαψεύδει.

Η πηγή διευκρίνισε ότι θέμα της συνάντησης με τους μεσολαβητές στο Κάιρο θα είναι κυρίως «τα δεκάδες ισραηλινά πλήγματα» που προκάλεσαν χθες «δεκάδες νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας».

Η Αίγυπτος και το Κατάρ μεσολαβούν εδώ και καιρό μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα.

Εξάλλου «η αντιπροσωπεία, μαζί με πολλούς ηγέτες του κινήματος, θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με Αιγύπτιους αξιωματούχους και θέμα τον ενδοπαλαιστινιακό διάλογο, τον οποίο θα φιλοξενήσει σύντομα η Αίγυπτος», σημείωσε η ίδια πηγή.

Η Αίγυπτος έχει ήδη φιλοξενήσει πολλές συναντήσεις των παλαιστινιακών πολιτικών κινημάτων, κυρίως των δύο βασικών πολιτικών ομάδων -- της Χαμάς και της Φάταχ του Μαχμούντ Αμπάς, προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, αντιπάλων εδώ και δεκαετίες.

«Αυτός ο διάλογος έχει στόχο να ενώσει την παλαιστινιακή πολιτική και να καταπιαστεί με βασικά ζητήματα, κυρίως το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας και τη σύσταση μιας επιτροπής ανεξάρτητων ειδικών που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του θύλακα», δήλωσε η πηγή αναφερόμενη στη μεταβατική αρχή που θα αποτελείται από τεχνοκράτες υπό την εποπτεία επιτροπής με επικεφαλής τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Χαμάς έχει ήδη δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας.

Πολλοί Παλαιστίνιοι πολιτικοί αξιωματούχοι έχουν αναφερθεί τους τελευταίους μήνες στη σύσταση μιας ομάδας Παλαιστίνιων που δεν πρόσκεινται σε κανένα κίνημα, η οποία θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας.

Άλλη ενημερωμένη πηγή δήλωσε ότι «οι επαφές και οι προσπάθειες των μεσολαβητών επέτρεψαν χθες το βράδυ να αποκατασταθεί η ηρεμία και να ενεργοποιηθεί και πάλι η εκεχειρία στη Γάζα». Πρόσθεσε επίσης ότι «οι μεσολαβητές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν και να εποπτεύουν τις ισραηλινές παραβιάσεις».

Τραμπ: Η κατάπαυση του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς παραμένει σε ισχύ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς παραμένει σε ισχύ, παρότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν δεκάδες επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, αφού έκαναν λόγο για παραβιάσεις της εκεχειρίας, «επιθέσεις» από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 45 άνθρωποι στον θύλακο χθες.

«Ναι, είναι», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους ερωτηθείς αν η κατάπαυση του πυρός, που συνέβαλε προσωπικά να κλειστεί σε έμμεσες διαπραγματεύσεις, παραμένει σε ισχύ.

Άφησε να εννοηθεί ακόμη ότι η ηγεσία της Χαμάς δεν ενεπλάκη στις καταγγελθείσες από το Ισραήλ παραβιάσεις της ανακωχής και κατηγόρησε μάλλον «ορισμένους αντάρτες στις τάξεις της οργάνωσης».

Κούσνερ: Το Ισραήλ πρέπει «να βρει έναν τρόπο» να βοηθήσει τους Παλαιστινίους

Το Ισραήλ πρέπει να βρει έναν τρόπο να βοηθήσει τους Παλαιστίνιους προκειμένου να «ενσωματωθεί στο σύνολο της Μέσης Ανατολής», εκτίμησε ένας από τους Αμερικανούς απεσταλμένους που συμμετέχουν στις συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Το πιο σημαντικό μήνυμα που προσπαθήσαμε να διαβιβάσουμε στους Ισραηλινούς ηγέτες, τώρα που ο πόλεμος έχει τελειώσει, είναι πως αν θέλετε να ενσωματώσετε το Ισραήλ στο σύνολο της Μέσης Ανατολής πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να βοηθήσετε τον παλαιστινιακό λαό να ευημερήσει και τα καταφέρει καλύτερα», δήλωσε ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Κυριακής (ώρα ΗΠΑ) στο CBS News.

Η συνέντευξη, που ήταν προηχογραφημένη, πραγματοποιήθηκε πριν από τα ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας χθες Κυριακή, και πριν από την άφιξη στο Ισραήλ σήμερα του Τζάρεντ Κούσνερ και του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ.

«Είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση και μια πολύ περίπλοκη δυναμική», παραδέχθηκε ο Τζάρεντ Κούσνερ. «Αυτή τη στιγμή, η Χαμάς κάνει ακριβώς αυτό που μπορεί να περιμένει κανείς από μια τρομοκρατική οργάνωση, δηλαδή προσπαθεί να ανασυνταχθεί και ανακτήσει τις θέσεις της», εκτίμησε ο απεσταλμένος.

Όμως αν υπάρξει «μια βιώσιμη εναλλακτική», «η Χαμάς θα αποτύχει και η Γάζα δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ στο μέλλον», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προοπτική παλαιστινιακού κράτους, ο Τζάρεντ Κούσνερ εκτίμησε πως «η λέξη 'Κράτος' σημαίνει διάφορα πράγματα για διάφορους ανθρώπους».

«Αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε προς το παρόν, είναι να δημιουργήσουμε μια κατάσταση κοινής ασφάλειας και οικονομικής ευκαιρίας για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους ώστε να μπορούν να ζουν ειρηνικά δίπλα δίπλα με βιώσιμο τρόπο», είπε.

Το Ισραήλ επιτρέπει εκ νέου την είσοδο βοήθειας στη Γάζα

Το Ισραήλ άρχισε εκ νέου να επιτρέπει την είσοδο ανθρωπιστικών αγαθών στη Λωρίδα της Γάζας, αφού προηγουμένως είχε σταματήσει τις παραδόσεις βοήθειας μετά τα, όπως δήλωσε, τρομοκρατικά πλήγματα στις δυνάμεις του, στα οποία σκοτώθηκαν δύο στρατιώτες, ανακοίνωσαν σήμερα πηγές των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας.

Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία έδωσε εντολή «ανθρωπιστική βοήθεια να συνεχίσει να εισέρχεται στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του συνοριακού περάσματος του Κερέμ Σαλόμ και επιπρόσθετα σημεία διέλευσης ύστερα από ισραηλινή επιθεώρηση, σε πλήρη συμμόρφωση με τη συμφωνία που υπεγράφη», δήλωσε αξιωματούχος των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας.

Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη πόσα μεθοριακά περάσματα έχουν όντως ανοίξει ξανά για την παράδοση βοήθειας.

Υπενθυμίζεται πως χθες, Κυριακή, δυνάμεις ασφαλείας δήλωσαν ότι οι παραδόσεις βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας ανεστάλησαν λόγω της «κατάφωρης παραβίασης» της συμφωνίας εκεχειρίας από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στρατιώτες στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας δέχθηκαν χθες επίθεση με αντιαρματικό πύραυλο, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο στρατιώτες. Σε απάντηση, το Ισραήλ διεξήγαγε τις σφοδρότερες αεροπορικές επιδρομές από τις 10 Οκτωβρίου που τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας.

Η Χαμάς δηλώνει ότι δεν βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις.

Νοσοκομειακές πηγές ανέφεραν ότι 44 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιδρομές.

Παράλληλα πηγές των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας σημείωσαν επίσης ότι το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα ανάμεσα στη Λωρίδα της Γάζας και την Αίγυπτο θα παραμείνει κλειστό στη μετακίνηση προσώπων μέχρι νεωτέρας.

Μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας, οι παραδόσεις βοήθειας είχαν διευρυνθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας, με στόχο να φτάσουν τα 600 φορτηγά ημερησίως.

Πηγή: skai.gr

