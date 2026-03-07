Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το 25ο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones που στοχεύουν στρατιωτικά κέντρα και κέντρα στρατιωτικής υποστήριξης, σημειώνει το Al Jazeera.

Σε μια σύντομη δήλωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιούνται οι υπερηχητικοί πύραυλοι Fatah και οι βαλλιστικοί πύραυλοι Emad.

Πηγή: skai.gr

