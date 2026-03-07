Λογαριασμός
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το 25ο κύμα πυραυλικών επιθέσεων 

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιούνται οι υπερηχητικοί πύραυλοι Fatah και οι βαλλιστικοί πύραυλοι Emad

Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το 25ο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones που στοχεύουν στρατιωτικά κέντρα και κέντρα στρατιωτικής υποστήριξης, σημειώνει το Al Jazeera.

Σε μια σύντομη δήλωση που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιούνται οι υπερηχητικοί πύραυλοι Fatah και οι βαλλιστικοί πύραυλοι Emad.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή
 

