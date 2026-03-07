NBC: Ο Τραμπ σκέφτεται σοβαρά την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) σκέφτεται σοβαρά για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράν, όπως αποκάλυψαν στο NBC News Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει συζητήσει την ιδέα της αποστολής χερσαίων στρατευμάτων με βοηθούς και Ρεπουμπλικάνους αξιωματούχους εκτός του Λευκού Οίκου, ενώ παράλληλα έχει σκιαγραφήσει το όραμά του για ένα μεταπολεμικό Ιράν.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, το όραμα του Τραμπ είναι το ουράνιο του Ιράν να είναι ασφαλές και οι ΗΠΑ να συνεργαστούν με το νέο ιρανικό καθεστώς στον τομέα του πετρελαίου, όπως έγινε αντίστοιχα με τη Βενεζουέλα.

Στο μυαλό του Τραμπ, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, δεν είναι να στείλει πολλές χερσαίες δυνάμεις για μια μεγάλης κλίμακας εισβολή, αλλά έναν μικρό αριθμό αμερικανικών στρατευμάτων που θα χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένους στρατηγικούς σκοπούς. Ωστόσο, προς το παρόν, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει λάβει την τελική απόφαση, ούτε έχει δώσει κάποια εντολή στον στρατό.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λίβιτ, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως «η ιστορία βασίζεται σε υποθέσεις ανώνυμων πηγών που δεν ανήκουν στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου και είναι σαφές ότι δεν έχουν ενημερωθεί για αυτές τις συζητήσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί πάντα, με σύνεση, όλες τις επιλογές ανοιχτές, αλλά όποιος προσπαθεί να υπονοήσει ότι είναι υπέρ της μιας ή της άλλης επιλογής αποδεικνύει ότι δεν έχει πραγματική θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Δημοσίως, ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν, αν και μέχρι στιγμής ο πόλεμος περιορίζεται σε αεροπορικές επιδρομές. Οι ιδιωτικές συζητήσεις του σχετικά με το θέμα δείχνουν ότι ο Τραμπ είναι ίσως πιο πρόθυμος να εξετάσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο από ό,τι υποδηλώνουν οι δημόσιες δηλώσεις του μέχρι στιγμής.

Μιλώντας στη New York Post, ο Αμερικανός παραδέχτηκε πως: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος». Ανέφερε ότι ενώ άλλοι πρόεδροι έχουν αποκλείσει την αποστολή στρατευμάτων στο έδαφος, «εγώ λέω πως πιθανώς δεν θα χρειαστεί».

