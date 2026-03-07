Τραμπ: Θα κρατήσουμε στο ελάχιστο τις αμερικανικές απώλειες στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει «στο ελάχιστο» τις απώλειες Αμερικανών στον πόλεμο με το Ιράν, αναφερόμενος στην τελετή μεταφοράς των σορών έξι Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση, στην οποία θα παραστεί το Σάββατο, ενώ υποστήριξε ότι η στρατιωτική δράση που διέταξε αποτελεί «υπηρεσία» προς τον κόσμο.

«Αμέσως μετά από αυτό θα αναχωρήσω για το Ντόβερ», δήλωσε ο Τραμπ στη Σύνοδο Shield of the Americas στο Ντόραλ της Φλόριντα. «Είναι μια πολύ θλιβερή στιγμή, για να συναντήσουμε τις οικογένειες των ηρώων που επιστρέφουν από το Ιράν, επιστρέφουν με διαφορετικό τρόπο απ’ ό,τι πίστευαν ότι θα επέστρεφαν. Όμως είναι μεγάλοι ήρωες της χώρας μας και έτσι θα παραμείνουν».

«Όταν πρόκειται για πόλεμο, πάντα υπάρχει αυτό - αλλά θα το κρατήσουμε στο ελάχιστο, πιστεύω, Πιτ», σημείωσε ο Τραμπ, απευθυνόμενος στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Πρόσθεσε ότι η αμερικανική στρατιωτική δράση στην περιοχή «θα είναι κάτι σαν υπηρεσία που προσφέρουμε, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Ήταν άρρωστοι άνθρωποι, πολύ άρρωστοι άνθρωποι», δήλωσε επίσης ο Τραμπ, αναφερόμενος στο ιρανικό καθεστώς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.