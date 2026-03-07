Συνεχίζεται για 8η ημέρα η διακοπή του διαδικτύου στο Ιράν

Καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν το Ιράν, η οργάνωση NetBlocks, που παρακολουθεί το διαδίκτυο, αναφέρει ότι οι Ιρανοί δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το ίντερνετ για τις τελευταίες 168 ώρες, δηλαδή για περισσότερο από επτά ημέρες.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι αρχές έχουν επιβάλει διακοπή του διαδικτύου σε ολόκληρη τη χώρα, προσπαθώντας να περιορίσουν τις πηγές πληροφόρησης, σημειώνει το Al Jazeera.

Η σύνδεση στο διαδίκτυο έπεσε κατακόρυφα σε ολόκληρη τη χώρα λίγα λεπτά μετά τoν βομβαρδισμό στο κέντρο της Τεχεράνης στις 28 Φεβρουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αρκετών μελών της οικογένειάς του και πολλών ανώτερων στρατιωτικών διοικητών.

Μετά από λίγες ώρες, η σύνδεση ήταν κάτω από το 1% των προηγούμενων επιπέδων, τα οποία ήταν ήδη σοβαρά περιορισμένα, και παρέμεινε σε αυτό το επίπεδο.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή







Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.