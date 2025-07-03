Axios: Επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στο Όσλο την επόμενη εβδομάδα

Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται να συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Όσλο με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, με στόχο την επανεκκίνηση των απευθείας συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με το Axios

Αν η συνάντηση πραγματοποιηθεί, θα πρόκειται για τις πρώτες άμεσες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις που διέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο μήνα. Αν και καμία από τις δύο χώρες δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τη συνάντηση, οι επαφές εντατικοποιούνται παρασκηνιακά.

«Δεν έχουμε να ανακοινώσουμε κάποιο ταξίδι προς το παρόν», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Axios.

Ο Γουίτκοφ και ο Αραγτσί βρίσκονται σε άμεση επαφή στη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, ο οποίος τερματίστηκε με την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο παρασκήνιο συμμετείχαν και αξιωματούχοι από το Ομάν και το Κατάρ.

Αρχικά, η Τεχεράνη ήταν απρόθυμη να εμπλακεί ξανά σε διάλογο με την Ουάσινγκτον, αλλά σύμφωνα με τις πηγές, που επικαλείται το Axios, η στάση αυτή έχει αρχίσει να αλλάζει σταδιακά.

Κρίσιμο ζήτημα στις όποιες μελλοντικές συνομιλίες θα είναι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, το οποίο περιλαμβάνει 400 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%.

Σύμφωνα με αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, το υλικό αυτό παραμένει εντός των τριών βασικών πυρηνικών εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τις ΗΠΑ: το Νατάνζ, το Φορντό και τις υπόγειες σήραγγες στο Ισφαχάν. Αν και η Τεχεράνη δεν μπορεί προς το παρόν να το ανακτήσει, ενδέχεται να το καταφέρει μόλις απομακρυνθούν τα συντρίμμια.

Η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι θέτει σε εφαρμογή νέο νόμο που αναστέλλει πλήρως τη συνεργασία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Ο Αραγτσί, ωστόσο, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι το Ιράν παραμένει δεσμευμένο στη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (NPT) και στη Συμφωνία Επιθεωρήσεων.

«Βάσει της νέας νομοθεσίας που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, ως απάντηση στις παράνομες επιθέσεις κατά των πυρηνικών μας εγκαταστάσεων από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, η συνεργασία μας με την IAEA θα γίνεται μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, για λόγους ασφαλείας», τόνισε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.