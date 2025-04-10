«Την γράψαμε από καρδιάς» λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ για την αιφνίδια ανακοίνωση που έκανε χτες, Τετάρτη, για το πάγωμα των σκληρών δασμών σε όλες τις χώρες – εκτός της Κίνας- ενώ αποκάλυψε πως το σκεφτόταν «για μερικές ημέρες».

Ο Τραμπ είπε η ανακοίνωση γράφτηκε χωρίς δικηγόρους. «Τη γράψαμε από την καρδιά μας, σωστά; Γράφτηκε από καρδιάς και νομίζω ότι ήταν και καλά γραμμένη», είπε.

«Δεν θέλουμε να πλήξουμε χώρες που δεν χρειάζεται να πληγωθούν, και όλες θέλουν να διαπραγματευτούν. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι μπορείς να χειριστείς μόνο έναν συγκεκριμένο αριθμό τη φορά», πρόσθεσε.

«Θέλουμε να το κάνουμε σωστά- θέλουμε να τους φροντίσουμε, αλλά πρέπει να φροντίσουμε και τη χώρα μας... Αλλά αυτό ήταν σίγουρα κάτι που συζητούσαμε για αρκετό καιρό και αποφασίσαμε να τραβήξουμε τη σκανδάλη σήμερα και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό», σημείωσε ο Τραμπ, σύμφωνα με το Axios.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, την ανάρτηση στο Truth Social έγραψαν από κοινού ο Τραμπ, ο ίδιος και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ.

Και μάλιστα, η ανακοίνωση φαίνεται να αιφνιδίασε αρκετούς Ρεπουμπλικανούς βουλευτές.



