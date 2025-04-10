Λίγο πριν ο Πρόεδρος Τραμπ πιθανώς πάει για ύπνο και αφότου ολοκληρώθηκε μια γεμάτη μέρα βάζοντας από τη μία στον «πάγο» για 90 ημέρες τους σαρωτικούς του δασμούς και ανεβάζοντας από την άλλη τους δασμούς κατά της Κίνας στο 125% έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Τι μέρα, αλλά έρχονται περισσότερες υπέροχες μέρες!!!» έγραψε, λίγο πριν τη 01:00 ώρα Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ είχε ήδη επιβάλει δασμούς 125% στα κινεζικά προϊόντα - από 104% μετά την απάντηση του Πεκίνου με δασμούς 84% καθώς οι δύο χώρες κλίνουν βαθύτερα σε έναν εμπορικό πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

