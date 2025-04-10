Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Την εκτίμηση ότι οι αλλαγές στους δασμούς δεν είναι παροδικές αλλά ήρθαν για να μείνουν, διατύπωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξή του στο ITV και τον δημοσιογράφο Ρόμπερτ Πέστον, τονίζοντας την ανάγκη για ψυχραιμία και νηφαλιότητα απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Στο δικό μου το μυαλό δεν πρόκειται για μια παροδική φάση – αυτές οι αλλαγές ήρθαν για να μείνουν», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η βρετανική κυβέρνηση οφείλει να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με στρατηγική σκέψη.

Ο Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι δεν θα ακολουθήσει τον δρόμο της «διπλωματίας των μεγαφώνων» και πως η χώρα δεν έχει τίποτα να κερδίσει από έναν εμπορικό πόλεμο. «Ήμουν ξεκάθαρος καθ’ όλη τη διάρκεια ότι ένας εμπορικός πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, και γι’ αυτό δεν σπεύδουμε αμέσως σε αντίποινα», τόνισε.

Αντίθετα, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του προετοιμάζεται προσεκτικά, με όλες τις επιλογές στο τραπέζι. «Λαμβάνουμε τα προπαρασκευαστικά μέτρα για να βεβαιωθούμε ότι όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι», ανέφερε.

Ακόμη, άσκησε σφοδρή κριτική στην πρώην πρωθυπουργό Λιζ Τρας και την πολιτική της, επισημαίνοντας ότι είχε καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία και τους εργαζομένους.

«Η Λιζ Τρας δοκίμασε το πείραμα να βάλει στην άκρη κανόνες και θεσμούς, ελέγχους και ισορροπίες, και είχε τεράστιο αντίκτυπο στους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα όταν κατέρριψε την οικονομία», είπε χαρακτηριστικά, υποσχόμενος πως η δική του κυβέρνηση δεν θα επαναλάβει τέτοια λάθη.

Αναφερόμενος στους νέους δασμούς 10% που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε βρετανικά προϊόντα, ο πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τη διάρκειά τους.

«Προφανώς θέλετε να μειώσετε το 25% στα αυτοκίνητα και το χάλυβα, αλλά είναι μόνιμο το 10%;», ρώτησε ο Πέστον, με τον Στάρμερ να απαντά: «Λοιπόν, κοίτα, δεν ξέρω. Διαπραγματευόμαστε και ελπίζουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση».

Τέλος, ο Στάρμερ επεσήμανε ότι οι όποιες αλλαγές στα ποσοστά δεν αρκούν από μόνες τους: «Το να σκέφτομαι απλώς ότι οποιεσδήποτε αλλαγές σε ποσοστά ή οποιεσδήποτε προσφορές θα είναι αρκετές, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος, γιατί πρέπει να κάνουμε βήματα και να ενεργήσουμε διαφορετικά».



