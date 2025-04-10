Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν την πλειοψηφία, υιοθέτησε χθες Τετάρτη νομοσχέδιο που προβλέπει τον περιορισμό της εμβέλειας των αποφάσεων που λαμβάνουν οι ομοσπονδιακοί δικαστές, έπειτα από μια σειρά δικαστικών αποφάσεων που εμπόδισαν την εφαρμογή διαταγμάτων του Ντόναλντ Τραμπ.

Το νομοσχέδιο υιοθετήθηκε με 219 ψήφους υπέρ και 213 κατά και τώρα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία, κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Παρά το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι διαθέτουν την πλειοψηφία και στο σώμα αυτό, με 53 έδρες, για να περάσει η πρόταση απαιτούνται 60 ψήφοι.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι να περιοριστεί η εμβέλεια της ισχύος των αποφάσεων των ομοσπονδιακών δικαστών. Αντί οι αποφάσεις τους να έχουν ισχύ σε εθνικό επίπεδο, το κείμενο προτείνει η ισχύς της απόφασης να περιορίζεται μόνο στις δύο πλευρές που βρίσκονται ενώπιον του δικαστηρίου.

«Από τότε που ο πρόεδρος Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο αριστεροί ακτιβιστές έχουν συνεργαστεί με δικαστές αντίστοιχου ιδεολογικού υπόβαθρου, τους οποίους αναζήτησαν για να αναλάβουν τις υποθέσεις τους, και έχουν εργαλειοποιήσει αποφάσεις με εθνική εμβέλεια προκειμένου να καθυστερήσουν δεκάδες νόμιμα εκτελεστικά διατάγματα και πρωτοβουλίες», δήλωσε ο βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων Ντάρελ Ίσα, ο βασικός συντάκτης του νομοσχεδίου.

Με αυτό το νομοσχέδιο, «κανένας μεμονωμένος ακτιβιστής δικαστής δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδει αποφάσεις με εθνική εμβέλεια για να εμποδίζει τις πολιτικές ενός προέδρου», σχολίασε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, μιλώντας στο Fox News τη Δευτέρα το βράδυ πριν την ψηφοφορία στη Βουλή.

Ο Λευκός Οίκος εξέφρασε την Τρίτη τη στήριξή του προς το νομοσχέδιο, εκτιμώντας ότι τα ομοσπονδιακά δικαστήρια «εργαλειοποιούν» τις αποφάσεις τους «για να υπονομεύσουν τις νόμιμες εξουσίες του προέδρου Τραμπ».

Από την αρχή της δεύτερης θητείας του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ έχουν κατατεθεί πολλές προσφυγές εις βάρος διαταγμάτων του, τα οποία συχνά μπλοκάρουν ομοσπονδιακοί δικαστές εκτιμώντας ότι ο Ρεπουμπλικάνος υπερβαίνει τις εξουσίες του, παρακάμπτοντας κυρίως το Κογκρέσο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει και από το Ανώτατο Δικαστήριο να περιορίσει την εμβέλεια των αποφάσεων των ομοσπονδιακών δικαστών, όμως αυτό ακόμη δεν έχει εξετάσει το αίτημα.

Χθες Τετάρτη ομοσπονδιακοί δικαστές στο Τέξας και τη Νέα Υόρκη εμπόδισαν προσωρινά τις απελάσεις αλλοδαπών με βάση νόμο του 18ου αιώνα, τον οποίο χρησιμοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ για να απελάσει μετανάστες τους οποίους παρουσίασε ως μέλη συμμορίας Βενεζουελάνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

