Στη Νότια Κορέα βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία.

Μέσα στο Εθνικό Μουσείο, ο Τραμπ έλαβε από τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι το μετάλλιο και το στέμμα του Μεγάλου Τάγματος του Μουγκούνγκουα, την υψηλότερη διάκριση της Νότιας Κορέας, σημειώνει το BBC.

Είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που λαμβάνει τη διάκριση, η οποία απονέμεται «σε αναγνώριση της συμβολής του στην ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο», όπως ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας.

«Είναι πραγματικά όμορφο», λέει ο Τραμπ καθώς κοίταζε το στέμμα. «Μπορώ να το φορέσω αμέσως», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

