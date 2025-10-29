Στη Νότια Κορέα βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία.
Μέσα στο Εθνικό Μουσείο, ο Τραμπ έλαβε από τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι το μετάλλιο και το στέμμα του Μεγάλου Τάγματος του Μουγκούνγκουα, την υψηλότερη διάκριση της Νότιας Κορέας, σημειώνει το BBC.
Είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που λαμβάνει τη διάκριση, η οποία απονέμεται «σε αναγνώριση της συμβολής του στην ειρήνη στην Κορεατική Χερσόνησο», όπως ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο της Νότιας Κορέας.
«Είναι πραγματικά όμορφο», λέει ο Τραμπ καθώς κοίταζε το στέμμα. «Μπορώ να το φορέσω αμέσως», πρόσθεσε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.