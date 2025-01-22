Ο χορός του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ στη χοροεσπερίδα Liberty, μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον την Δευτέρα, έγινε viral.

Αν και το τραγούδι Battle Hymn of the Republic (μεταξύ ύμνου και σταρτιωτικού εμβατηρίου) δεν προσφερόταν για χορό, εν τούτοις το προεδρικό ζεύγος έβαλε τα δυνατά του.

Κάποια στιγμή ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ, άρχισαν να μιλούν ενώ χόρευαν και ειδικός αναγνώστης χειλιών αποκάλυψε στην Mirror τι ψιθύριζαν ο ένας στον άλλον.

«Τη σημερινή μέρα δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ», φέρεται να ψιθύρισε η Μελάνια στο αυτί του Τραμπ σύμφωνα με τον ειδικό στην ανάγνωση χειλιών Τζέρεμι Φρίμαν.

«Έχεις δίκιο, θα μάθω, θα παλέψω», απάντησε ο 47ος πρόεδρος.

Η Μελάνια φέρεται να είπε στη συνέχεια «Είμαι εδώ για σένα».

«Θα δούμε. Θα το ελέγξεις; Λιγότερα τεχνάσματα, λιγότερη απομάκρυνση;», τη ρώτησε ο Τραμπ.

Η Μελάνια φέρεται τότε να είπε τότε: «Όχι».

«Σε ακούω», κατέληξε ο Τραμπ.

«Ξυρίστηκα» - «Το ξέρω»

Νωρίτερα, χορεύοντας το ίδιο τραγούδι στην χοροεσπερίδα Commander in Chief (πήγαν συνολικά σε 3 μετά την ορκωμοσία) Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ είχαν επίσης μια προσωπική συζήτηση.

«Ξυρίστηκα νωρίτερα», φέρεται να είπε ο Τραμπ στη κομψή σύζυγό του, σύμφωνα με την Daily Mail. «Μπορείς να μυρίσεις την κολόνια μου;».

«Το ξέρω», του απάντησε κοφτά η Μελάνια Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

