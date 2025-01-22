Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα στο Παρίσι για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, δύο ημέρες μετά την ορκωμοσία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους αναμένεται να υποδεχθεί τον Γερμανό καγκελάριο γύρω στο μεσημέρι στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων.

Εκτός από τη μελλοντική θέση της ΕΕ έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συνομιλίες αναμένεται επίσης ότι θα επικεντρωθούν στον πόλεμο στην Ουκρανία και στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Σολτς δεν είναι ο μόνος κορυφαίος Γερμανός πολιτικός που επισκέπτεται αυτή τη στιγμή τη Γαλλία. Η Άνκε Ρέλινγκερ, πρόεδρος της Άνω Βουλής του γερμανικού κοινοβουλίου, της Μπούντεσρατ, βρίσκεται από χθες, Τρίτη, μέχρι αύριο, Πέμπτη, στο Παρίσι και είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τους προέδρους των δύο σωμάτων του γαλλικού κοινοβουλίου, της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας.

Επίσης ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους πρόκειται να συναντηθεί αύριο, Πέμπτη, στο Παρίσι με τον γάλλο ομόλογό του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Πηγή: skai.gr

