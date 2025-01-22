Πέντε χρόνια μετά την πανδημία, η Γιουχάν έχει γυρίσει σελίδα

Κατασκευάστηκε μέσα σε 10 ημέρες στην αρχή της πανδημίας της covid-19 και αποτελεί σύμβολο της κινητοποίησης των αρχών της Κίνας έναντι του νέου κορωνοϊού, όμως πλέον το προκατασκευασμένο νοσοκομείο της Γιουχάν είναι εγκαταλελειμμένο: πέντε χρόνια μετά την κατασκευή του κάτοικοι και αρχές έχουν άλλα θέματα που τους απασχολούν.

Το νοσοκομείο Huoshenshan είχε ανεγερθεί από χιλιάδες εργάτες στη Γιουχάν, τη μητρόπολη της κεντρικής Κίνας όπου πρωτοεμφανίστηκε η covid.

Στις 23 Ιανουαρίου 2020 μπροστά στη γρήγορη εξάπλωση του ως τότε άγνωστου ιού, οι αρχές της Γιουχάν επέβαλαν καραντίνα στους κατοίκους της πόλης, η οποία διήρκεσε 76 ημέρες.

Από εκεί ξεκίνησε η αυστηρή υγειονομική πολιτική που υιοθέτησε η Κίνα προκειμένου να ελέγξει την εξάπλωση της covid-19 και η οποία προέβλεπε υποχρεωτική καραντίνα, απαγόρευση μετακινήσεων και πολλά τεστ.

Σήμερα οι γεμάτοι εμπορικοί δρόμοι και τα μποτιλιαρίσματα στην Γιουχάν δεν θυμίζουν σε τίποτα τους έρημους δρόμους και τα γεμάτα νοσοκομεία, σύμβολα της πρώτης καραντίνας που επιβλήθηκε παγκοσμίως λόγω της πανδημίας.

«Οι άνθρωποι προχωρούν. Αυτές οι αναμνήσεις είναι πλέον θολές» δήλωσε ο Τζακ Χε, 20χρονος φοιτητής που ζει στη Γιουχάν.

Μαθητής λυκείου την περίοδο της καραντίνας, πέρασε μεγάλο μέρος της σχολικής του ζωής παρακολουθώντας μαθήματα διαδικτυακά από το σπίτι. «Έχουμε πάντα την εντύπωση ότι εκείνα τα χρόνια ήταν πραγματικά δύσκολα (…) Αλλά έχει ξεκινήσει μια νέα ζωή» πρόσθεσε.

Στον χώρο όπου βρισκόταν η αγορά της Γιουχάν, όπου οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο νέος κορωνοϊός πέρασε από τα ζώα στον άνθρωπο, ένας μπλε τοίχος έχει στηθεί για να κρύβει τους παρατημένους πάγκους.

Όταν περνούσαν από το σημείο δημοσιογράφοι του AFP, εργάτες διακοσμούσαν για το κινεζικό νέο έτος τα παράθυρα του δεύτερου ορόφου της αγοράς, όπου υπάρχουν ακόμη κάποια καταστήματα οπτικών.

Στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο μνημείο για τα θύματα της πανδημίας.

Στις επίσημες τελετές για την επέτειο από την κήρυξη της καραντίνας δίνεται έμφαση στον ηρωισμό των γιατρών και στην αποτελεσματικότητα των μέτρων για τον έλεγχο της πανδημίας.

Αν και οι επικρίσεις παραμένουν, προερχόμενες συχνά και από το εξωτερικό, για την απόκρυψη από τις κινεζικές αρχές των πρώτων κρουσμάτων του νέου κορωνοϊού τον Δεκέμβριο του 2019.

Οι πάγκοι της αγοράς της Γιουχάν έχουν μεταφερθεί σε μια νέα περιοχή έξω από το κέντρο.

Η πανδημία παραμένει ένα ευαίσθητο θέμα: καμιά δεκαριά έμποροι αυτής της «νέας αγοράς της Χουάναν», όπως αποκαλείται, αρνούνται να μιλήσουν για αυτή.

Όμως ένας έμπορος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, παραδέχθηκε ότι «οι δουλειές δεν πάνε τόσο καλά όσο παλιά».

Ένας άλλος εξήγησε ότι οι διαχειριστές της αγοράς έστειλαν σε διαδικτυακή ομάδα συζήτησης εικόνες από κάμερες παρακολούθησης που έδειχναν τους δημοσιογράφους του AFP και ζήτησαν από τους εμπόρους να μην δεχθούν να τους μιλήσουν.

Ένας από τους λίγους δημόσιους χώρους μνήμης της καραντίνας βρίσκεται δίπλα στο παλιό νοσοκομείο: πρόκειται για ένα βενζινάδικο το οποίο χρησιμεύει και ως “βάση ενημέρωσης για τη μάχη κατά της επιδημίας covid-19”.

Σε έναν από τους τοίχους του έχει στηθεί ένα χρονολόγιο της καραντίνας, με ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος επισκέφθηκε τη Γιουχάν τον Μάρτιο του 2020.

Ένας εργαζόμενος δήλωσε ότι σε ένα μικρό κτίριο που βρίσκεται πίσω από το βενζινάδικο φιλοξενείται μια άλλη έκθεση, αλλά αυτή ανοίγει πλέον “μόνο όταν έρχονται επίσημοι”.

Η ίδια η Γιουχάν έχει επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς.

Το πρωί οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στην αγορά της οδού Σανχαϊγκούαν για να πάρουν το πρωινό τους ή να δοκιμάσουν νουντλς ή τηγανίτες. Στον εμπορικό δρόμο Τσούχε Χάντζιε οι άνθρωποι βγάζουν βόλτα τους σκύλους τους και νεαροί είναι ντυμένοι με την τελευταία λέξη της μόδας.

Η Τσεν Τζιγί, μια 40χρονη κάτοικος της Γιουχάν, εκτίμησε ότι η φήμη που απέκτησε η πόλη λόγω της πανδημίας την ωφέλησε, προσελκύοντας πολλούς τουρίστες. «Πλέον όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται για τη Γιουχάν» εξήγησε. «Λένε ότι η Γιουχάν είναι η πόλη των ηρώων».

