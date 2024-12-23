Τραμπ: «Θα σταματήσει το παραλήρημα των τρανσέξουαλ αμέσως μετά την ορκωμοσία μου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα την επιθυμία του να σταματήσει το «παραλήρημα των τρανσέξουαλ» από την πρώτη του κιόλας ημέρα στον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα, σε ένα νέο πλήγμα από το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, είπε «θα υπογράψω διατάγματα για τον τερματισμό του σεξουαλικού ακρωτηριασμού παιδιών, τον αποκλεισμό των τρανς από τον στρατό και τον αποκλεισμό τους από το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο», είπε ο Τραμπ.

«Η επίσημη πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα, ο άνδρας και η γυναίκα», συνέχισε ο νικητής των προεδρικών εκλογών της 5ης Νοεμβρίου μιλώντας ενώπιον ενός πλήθους νεαρών συντηρητικών που συγκεντρώθηκαν στο Φοίνιξ, στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Το ζήτημα της φυλομετάβασης ανηλίκων και η πρόσβαση των τρανσέξουαλ γυναικών σε γυναικείες αθλητικές διοργανώσεις είναι καυτά θέματα στις πολωμένες Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

