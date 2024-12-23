Η Μόσχα δηλώνει πρόθυμη να συνεχίσει να προμηθεύει τη Δύση με φυσικό αέριο

O πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε την προθυμία της Μόσχας να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο τη Δύση και τη Σλοβακία σε συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες σήμερα στη Μόσχα.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο Φίτσο έγραψε ότι οι ηγέτες της ΕΕ ενημερώθηκαν την Παρασκευή για την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Μόσχα.

Ο ίδιος είπε ότι η επίσκεψη έγινε ως απάντηση στις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος, σύμφωνα με τον Σλοβάκο ηγέτη, είχε εκφράσει αντίθεση σε τυχόν μεταφορά φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

