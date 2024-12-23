Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Μόσχα δηλώνει πρόθυμη να συνεχίσει να προμηθεύει τη Δύση με φυσικό αέριο

Την είδηση γνωστοποίησε ο πρωθυπουργος της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, μετά από συνάντηση που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα.

Φίτσο - Πούτιν

 O πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε την προθυμία της Μόσχας να συνεχίσει να προμηθεύει με φυσικό αέριο τη Δύση και τη Σλοβακία σε συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες σήμερα στη Μόσχα.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο Φίτσο έγραψε ότι οι ηγέτες της ΕΕ ενημερώθηκαν την Παρασκευή για την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Μόσχα.

Ο ίδιος είπε ότι η επίσκεψη έγινε ως απάντηση στις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος, σύμφωνα με τον Σλοβάκο ηγέτη, είχε εκφράσει αντίθεση σε τυχόν μεταφορά φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρόμπερτ Φίτσο Βλαντίμιρ Πούτιν Φυσικό Αέριο δύση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark