Θέλει ο Ίλον Μασκ τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ; Αντιμέτωπος με ερωτήματα σχετικά με την αυξανόμενη πολιτική επιρροή του επικεφαλής του Χ, ο εκλεγμένος πρόεδρος διαβεβαίωσε σήμερα ότι ο σύμμαχός του δεν θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, επειδή «δεν γεννήθηκε σε αυτή τη χώρα».

«Δεν πρόκειται να γίνει πρόεδρος, μπορώ να σας διαβεβαιώσω», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση στο Φοίνιξ της Αριζόνα.

«Μένω ήσυχος, ξέρετε γιατί;» ρώτησε το πλήθος. «Δεν μπορεί να γίνει, δεν γεννήθηκε σε αυτή τη χώρα», συνέχισε ο Ρεπουμπλικανός για τον επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, γεννημένο στη Νότια Αφρική και πολιτογραφημένο Αμερικανό.

«Μου αρέσει να περιστοιχίζομαι από έξυπνους ανθρώπους», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι ο Ίλον Μασκ δεν «διεκδικεί την προεδρία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά στις επικρίσεις, ιδιαίτερα από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο «Πρόεδρο Μασκ» τις τελευταίες ημέρες, καθώς καταλαμβάνει πολιτικό χώρο πλάι στον εκλεγμένο πρόεδρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

