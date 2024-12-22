Πτώση αεροπλάνου στη Βραζιλία: Μέλη της ίδιας οικογένειας οι 10 επιβαίνοντες

Μέλη της ίδιας οικογένειας ήταν οι δέκα επιβαίνοντες σε μικρό αεροπλάνο που σκοτώθηκαν όταν αυτό κατέπεσε σήμερα σε καταστήματα στο κέντρο της τουριστικής πόλης Γκραμάντο στη νότια Βραζιλία, ανέφεραν αξιωματούχοι της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Τα θύματα είναι ο επιχειρηματίας Λούις Κλαούδιο Σαλγκουέιρο Γκαλεάτσι από την πολιτεία του Σάο Πάολο (νότια) και εννέα από τους συγγενείς του που ταξίδευαν μαζί του, επιβεβαίωσε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πιλότος ήταν ο ίδιος ο επιχειρηματίας και δεν υπάρχουν επιζώντες. Άλλοι δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στο έδαφος, δύο εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με την υπηρεσία.

Το αεροπλάνο φέρεται να χτύπησε πρώτα την καμινάδα ενός κτηρίου, στη συνέχεια τον δεύτερο όροφο ενός σπιτιού, προτού συντριβεί σε ένα κατάστημα επίπλων, ανέφεραν οι αρχές.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Το αεροπλάνο ήταν ένα Piper Cheyenne 400, το οποίο είχε απογειωθεί από τον γειτονικό δήμο Κανέλα και συνετρίβη λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του.

Το Γκραμάντο, που βρίσκεται σε μια ορεινή περιοχή, είναι ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, που επλήγη νωρίτερα φέτος από πρωτοφανείς πλημμύρες με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, καταστροφές υποδομών και σημαντικό πλήγμα στην οικονομία του κρατιδίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, μια ιδιαίτερα πολυάσχολη περίοδο για την πόλη, που διακοσμείται με παραδοσιακά στολίδια και φιλοξενεί εορταστικές εκδηλώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

