Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ντόναλντ Τραμπ: Επιστρέφει στην Πενσυλβάνια - «Θα κάνω μία μεγάλη και όμορφη συγκέντρωση στο Μπάτλερ»

Ο Τραμπ δεν αποκάλυψε την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση

Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα πραγματοποιήσει σύντομα συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, την πόλη όπου πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες σημειώθηκε εναντίον του απόπειρα δολοφονίας κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης .

«ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΣΤΟ ΜΠΑΤΛΕΡ, στην ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έδωσε ημερομηνία για το γεγονός αλλά είπε να «μείνετε συντονισμένοι» για τις λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Πενσυλβάνια συγκέντρωση απόπειρα κατά Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark