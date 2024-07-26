Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα πραγματοποιήσει σύντομα συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια, την πόλη όπου πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες σημειώθηκε εναντίον του απόπειρα δολοφονίας κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης .

«ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΣΤΟ ΜΠΑΤΛΕΡ, στην ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έδωσε ημερομηνία για το γεγονός αλλά είπε να «μείνετε συντονισμένοι» για τις λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

