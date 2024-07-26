Τραμπ κατά του επικεφαλής του FBI επειδή είπε ότι εξετάζεται αν χτυπήθηκε από σφαίρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε με σφοδρότητα το FBI, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών επιβεβαίωσε ότι διερευνά εάν όντως χτυπήθηκε από σφαίρα, ή από θραύσμα, κατά την απόπειρα δολοφονίας στην Πενσιλβάνια.



Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ απέρριψε εξαγριωμένος τις αναφορές του επικεφαλής του FBI Κρίστοφερ Ρέι αμφισβητώντας την κρίση του και για άλλα επίκαιρα ζητήματα - συμπεριλαμβανομένης της διανοητικής κατάστασης του Μπάιντεν.



«Ο διευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ρέι, είπε στο Κογκρέσο χθες (Πέμπτη) ότι δεν ήταν σίγουρος αν χτυπήθηκα από θραύσμα, γυαλί ή σφαίρα (το FBI δεν το έλεγξε ποτέ!)» σχολίασε.



«Αλλά ήταν σίγουρος ότι ο ανέντιμος Τζο Μπάιντεν ήταν σωματικά και γνωστικά ‘’απροβλημάτιστος’’- Λάθος! Γι' αυτό δεν γνωρίζει τίποτα για τους τρομοκράτες και άλλους εγκληματίες που ξεχύνονται στη χώρα μας σε επίπεδα ρεκόρ».



«Όχι, ήταν, δυστυχώς, μια σφαίρα που χτύπησε το αυτί μου και το χτύπησε δυνατά. Δεν υπήρχε γυαλί, δεν υπήρχαν σκάγια» επέμεινε.



«Το νοσοκομείο το ονόμασε ‘’τραύμα από σφαίρα στο αυτί’’, και αυτό ήταν. Δεν είναι περίεργο που το άλλοτε φημισμένο FBI έχασε την εμπιστοσύνη της Αμερικής!» κατέληξε ο τέως πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ελπίζει πως οι ΗΠΑ θα «σβήσουν» το Ιράν από τον χάρτη, «από την επιφάνεια της Γης», αν δολοφονηθεί με υπαιτιότητα της Τεχεράνης, ανέφερε χθες Πέμπτη, μια ημέρα αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στην «απειλή» αυτή.

«Αν όντως ‘δολοφονήσουν τον πρόεδρο Τραμπ’, κάτι που είναι πάντα μια πιθανότητα, ελπίζω ότι η Αμερική θα αφανίσει το Ιράν, θα το σβήσει από την επιφάνεια της Γης», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο μέσω Truth Social.

«Αν δεν το κάνουν, οι Αμερικανοί ηγέτες θα θεωρηθούν δειλοί!», πρόσθεσε.

Προχθές Τετάρτη, στην ομιλία του στο αμερικανικό Κογκρέσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου τόνισε πως «όπως μάθαμε πρόσφατα, αυτοί (σ.σ. το Ιράν) απειλούν ξεδιάντροπα να δολοφονήσουν τον πρόεδρο Τραμπ».

Οι αμερικανικές αρχές έλαβαν, κατά δημοσιεύματα, πληροφορίες πριν από μερικές εβδομάδες σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη απεργάζεται συνωμοσία εναντίον του κ. Τραμπ· αποφάσισαν να ενισχυθούν τα μέτρα προστασίας του.

Το Ιράν διέψευσε κατηγορηματικά τη «μοχθηρή» κατηγορία.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

