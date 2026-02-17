Τραμπ: θα αποφασίσω «σύντομα» για τις νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Δευτέρα ότι θα αποφασίσει πολύ σύντομα όσον αφορά ενδεχόμενες νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν, κάτι που προκαλεί οργή στο Πεκίνο και εξώθησε πρόσφατα τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να του απευθύνει προειδοποίηση.

«Του μίλησα. Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και θα πάρουμε απόφαση πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει να επισκεφτεί επίσημα την Κίνα τον Απρίλιο, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον.

Μολονότι δεν αναγνωρίζει επίσημα την Ταϊβάν, η Ουάσιγκτον είναι ο κυριότερος υποστηρικτής της σε διεθνές διπλωματικό επίπεδο και επίσης μακράν ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων της νήσου, που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία.

