Σι σε Τραμπ: Να είσαι «συνετός» με τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν

Την ανάγκη να διαχειριστούν οι ΗΠΑ με σύνεση το θέμα των πωλήσεων όπλων στηνΤαϊβάνεπεσήμανε στονΝτόναλντ Τραμπο Κινέζος ομόλογός του,Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκειατης τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν οι δύο ηγέτεςτην Τετάρτη.

Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε ότι η Ταϊβάν είναι το «σημαντικότερο ζήτημα» που υποδαυλίζει τις σχέσεις Ουάσινγκτον-Πεκίνου, στις οποίες -όπως σημείωσε- δίνει «μεγάλη σημασία» και ελπίζει πως οι δύο πλευρές θα βρουν τρόπους να επιλύσουν τις διαφορές τους, όπως μεταδίδουν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σι ανέφερε συγκεκριμένα ότι το αυτοδιοικούμενο νησί αποτελεί «έδαφος της Κίνας» και ότι το Πεκίνο «πρέπει να διαφυλάξει [την] κυριαρχία και [την] εδαφική ακεραιότητά» της.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διαχειριστούν το ζήτημα των πωλήσεων όπλων προς την Ταϊβάν με σύνεση», προειδοποίησε.

Η Κίνα εδώ και καιρό έχει δεσμευτεί να «επανενωθεί» με την Ταϊβάν και δεν έχει αποκλείσει ακόμα και τη χρήση βίας για να το πετύχει.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσημους δεσμούς με το Πεκίνο αλλά όχι με την Ταϊβάν, με αποτέλεσμα εδώ και δεκαετίες να περπατούν σε ένα «λεπτό διπλωματικό σχοινί». Ωστόσο παραμένουν ισχυρός σύμμαχος της Ταϊβάν και ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων του νησιού.

Τον Δεκέμβριο, μάλιστα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την πώληση ενός τεράστιου πακέτου όπλων στην Ταϊβάν, αξίας περίπου 11 δισ. δολαρίων, που περιλάμβανε προηγμένους εκτοξευτές ρουκετών, αυτοκινούμενα οβιδοβόλα και διαφόρους τύπους πυραύλων.

Τότε, το Πεκίνο δήλωσε ότι η «απόπειρα στήριξης της [ταϊβανέζικης] ανεξαρτησίας» θα «επιτάχυνε την διολίσθηση σε μια επικίνδυνη και βίαιη κατάσταση στα Στενά της Ταϊβάν».

«Όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις ανησυχίες τους, έτσι και η Κίνα, από την πλευρά της, έχει επίσης ανησυχίες», δήλωσε ο Σι στον Τραμπ την Τετάρτη.

«Αν οι δύο πλευρές κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση, στο πνεύμα της ισότητας, του σεβασμού και του αμοιβαίου οφέλους, σίγουρα μπορούμε να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε ο ένας τις ανησυχίες του άλλου»,

Την Πέμπτη, εν τω μεταξύ,ο ηγέτης της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, δήλωσεσε δημοσιογράφους ότι οι σχέσεις με τις ΗΠΑ παραμένουν «ακλόνητες» και ότι «όλα τα εν εξελίξει έργα συνεργασίας συνεχίζονται».

Τραμπ: «Εξαιρετική» η επικοινωνία με τον Σι

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από τη μεριά του, χαρακτήρισε την Τετάρτη την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Κινέζο πρόεδρο «εξαιρετική» και «μακρά και διεξοδική».

Η συνομιλία των δύο ηγετών ακολούθησε ένα μπαράζ επισκέψεων δυτικών ηγετών, μεταξύ αυτών και του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ, στην Κίνα τους τελευταίους μήνες, με στόχο να επαναφέρουν τις σχέσεις με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο ίδιος ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, ταξίδι που είπε ότι ανυπομονεί «πολύ» να κάνει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Πεκίνο εξετάζει την αύξηση των εισαγωγών σόγιας από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα την αγορά 20 εκατομμυρίων τόνων από τους 12 εκατομμύρια τόνους που αγοράζει σήμερα.

«Η σχέση με την Κίνα, και η προσωπική μου σχέση με τον πρόεδρο Σι, είναι εξαιρετικά καλή, και οι δύο συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι να παραμείνει έτσι», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social.

Πέρα από την Ταϊβάν, Τραμπ και Σι συζήτησαν επίσης για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν και την αγορά από την Κίνα πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

