Η Ταϊβάν συνεργάζεται με την αμερικανική εταιρεία Kratos για την κατασκευή επιθετικών drones με στόχο την αντιμετώπιση της Κίνας, μια εξέλιξη που αναμένεται να προκαλέσει νέα ένταση με το Πεκίνο.



Η Kratos Defense και ο στρατός της Ταϊβάν δοκίμασαν με επιτυχία ένα νέο επιθετικό αεριωθούμενο drone, μια κίνηση που στοχεύει στην ταχεία ενίσχυση της ικανότητας του νησιού να παρατάσσει «μεγάλο αριθμό» drones χαμηλού κόστους εν μέσω της αυξανόμενης κινεζικής απειλής.



Σε πρόσφατες δοκιμές στις εγκαταστάσεις της Kratos στην Οκλαχόμα, μηχανικοί και από τις δύο πλευρές επικύρωσαν την ενσωμάτωση «ταϊβανέζικου ωφέλιμου φορτίου αποστολής» στο επιθετικό drone Mighty Hornet IV, ανέφερε η Kratos σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Η Kratos χαρακτήρισε τη δοκιμή «ορόσημο» που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για βαθύτερη συνεργασία μεταξύ της εταιρείας και του κορυφαίου στρατιωτικού ερευνητικού φορέα της Ταϊβάν, του Εθνικού Ινστιτούτου Επιστήμης και Τεχνολογίας Chung-Shan (NCSIST).



Η νέα προσπάθεια έρχεται καθώς η Ταϊβάν επιδιώκει να επεκτείνει τους δεσμούς ασφαλείας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της κοινής ανάπτυξης και κατασκευής όπλων, ενώ η Κίνα εντείνει τη στρατιωτική πίεση για να αναγκάσει το δημοκρατικά κυβερνώμενο νησί να αποδεχτεί τις κυριαρχικές αξιώσεις του Πεκίνου. Σε ανακοίνωσή του, το NCSIST περιέγραψε το έργο ως «νέο ορόσημο στη συνεργασία αμυντικής τεχνολογίας ΗΠΑ-Ταϊβάν», λέγοντας ότι μια τέτοια συνεργασία μπορεί να συντομεύσει τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης και να καλύψει τις ανάγκες της Ταϊβάν για «ταχέα αντίμετρα και προληπτικά χτυπήματα μεγάλης εμβέλειας».

🇺🇸Kratos, 🇹🇼NCSIST Team Successfully Test Integrated 🐝Mighty Hornet IV System.https://t.co/jwnPB1w7yX pic.twitter.com/M2mGj4Tc3q — Taiwan Military (@TaiwanMilitary) February 6, 2026



Το Mighty Hornet IV αναπτύσσεται ως ένα όπλο χαμηλού κόστους, τύπου πυραύλου κρουζ, και οι δύο πλευρές στοχεύουν να εγκαταστήσουν μια «μεγάλη ποσότητα» των συστημάτων στην Ταϊβάν τόσο ως αποτρεπτικό όσο και ως πολεμικό περιουσιακό στοιχείο, σύμφωνα με τον Kratos.



Η Κίνα, η οποία θεωρεί την Ταϊβάν ως δικό της έδαφος παρά τις αντιρρήσεις του νησιού, στέλνει πολεμικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία στους ουρανούς και τα ύδατα γύρω από την Ταϊβάν σε σχεδόν καθημερινή βάση σε αυτό που η Ταϊπέι αποκαλεί τακτικές «γκρίζας ζώνης». Πραγματοποίησε τις τελευταίες μεγάλης κλίμακας πολεμικές ασκήσεις κοντά στο νησί στα τέλη Δεκεμβρίου.



Ο αριθμός των εντοπισμένων κινεζικών στρατιωτικών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών και drones, που επιχειρούν κοντά στην Ταϊβάν αυξήθηκε κατά 23% το 2025 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Άμυνας της Ταϊβάν.



Η Ταϊπέι εργάζεται για να εξασφαλίσει φθηνότερα, περισσότερα μη επανδρωμένα συστήματα που είναι καθοριστικά για να προκαλέσουν προβλήματα σε οποιαδήποτε πιθανή κινεζική επίθεση.



