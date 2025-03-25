Τραμπ: Φέρεται να εξετάζει δασμούς «σε δύο στάδια» αλά ΕΕ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια προσέγγιση «δύο σταδίων» στις δασμολογικές πολιτικές του που θα του επιτρέψουν να επιβάλει έκτακτους δασμούς όσο βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τους εμπορικούς εταίρους, ανέφεραν την Τρίτη οι Financial Times επικαλούμενοι πηγές με γνώση του θέματος.



Σύμφωνα με τις πηγές, η κυβέρνηση Τραμπ ενδεχομένως επιδιώκει να εδραιώσει το καθεστώς αμοιβαίων δασμών των ΗΠΑ «σε ένα πιο ισχυρό νομικό πλαίσιο, επιτρέποντας παράλληλα στον Τραμπ να συγκεντρώσει χρήματα για προγραμματισμένες φορολογικές περικοπές».

Πηγή: skai.gr

Οι πηγές πρόσθεσαν επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πιθανό να επιβάλει δασμούς στα εισαγόμενα οχήματαείχε ανακοινώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση , ως απάντηση στους δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ.

