Η ιρλανδική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι η χώρα θα μπορούσε να χάσει έως και 80.000 θέσεις εργασίας, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινήσει έναν εμπορικό πόλεμο με την ΕΕ και απάντησε στις κατηγορίες των ΗΠΑ ότι η Ιρλανδία διεξάγει «φοροαπάτη».

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η εκτίμηση για τις θέσεις εργασίας αντιπροσωπεύει σχεδόν το μισό εργατικό δυναμικό στον πολυεθνικό τομέα της Ιρλανδίας, την οποίο αναμένεται να στοχεύσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ ως μέρος μιας προσπάθειας επαναπατρισμού θέσεων εργασίας και φόρων.

Στο χειρότερο σενάριο, «είναι πολύ πιθανό ότι μεταξύ 50.000 και 80.000 θέσεων εργασίας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ή διατηρηθούν εντός της οικονομίας, να μη δημιουργηθούν», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, Paschal Donohoe, στο RTÉ.

Η ιρλανδική κυβέρνηση απάντησε επίσης στους ισχυρισμούς του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, ότι η Ιρλανδία διεξήγαγε «φορολογική απάτη».

«Έχουμε τις περισσότερες διμερείς συνθήκες και φορολογικές συνθήκες ως μέρος της ΕΕ. Επομένως, δεν έχουμε απολύτως καμία φορολογική απάτη σε αυτή τη χώρα. Είμαστε πολύ ξεκάθαροι όσον αφορά τη διαφάνεια», είπε στο RTÉ, προσθέτοντας ότι η χώρα ηγήθηκε της αναθεωρημένης φορολογικής συμφωνίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης που αύξησε τον εταιρικό φόρο της Ιρλανδίας από 12,5% σε 15%.

Μιλώντας στο All-In podcast, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ ήταν ξεκάθαρος ότι το Δουβλίνο ήταν στο στόχαστρό του. «Πρέπει να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε ένα σωρό από αυτές τις φορολογικές απάτες. Η Ιρλανδία είναι η αγαπημένη μου. Η χώρα της Ιρλανδίας πέρυσι είχε πλεόνασμα προϋπολογισμού 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι η Αμερική χάνει 2 τρισεκατομμύρια δολάρια και εκείνη βγάζει 60 δισεκατομμύρια δολάρια», είπε ο ίδιος.

Το 2024, η Ιρλανδία κατέγραψε πλεόνασμα 25 δισεκατομμυρίων ευρώ (21 δισεκατομμύρια £) που περιελάμβανε το «μετασχηματιστικό» απροσδόκητο φόρο της Apple ύψους 14 δισεκατομμυρίων ευρώ – αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας φορολογικής μάχης.

Τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης έδειξαν ότι η Ιρλανδία πέρυσι είχε εμπορικό έλλειμμα με τις ΗΠΑ σχεδόν 93 δισεκατομμυρίων ευρώ όταν ελήφθησαν υπόψη τα αγαθά και οι υπηρεσίες. Περιλάμβανε εμπορικό πλεόνασμα σε αγαθά περίπου 70 δισ. ευρώ, αλλά έλλειμμα στις υπηρεσίες ύψους 163 δισ. ευρώ.

Ο Τραμπ έχει ήδη πει ότι θα επιβάλει δασμούς κατά της ΕΕ στις 2 Απριλίου, την οποία περιέγραψε ως «ημέρα απελευθέρωσης».

Σε μια συνάντηση με τον αρχηγό της Ιρλανδίας στο Οβάλ Γραφείο πριν από δύο εβδομάδες, κατέστησε σαφές ότι η Ιρλανδία ήταν στο στόχαστρο του.

Πηγή: skai.gr

