Για να εμποδίσει όλες τις μελλοντικές γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου σε περισσότερα από 625 εκατομμύρια στρέμματα ομοσπονδιακών υδάτων, που ισοδυναμεί με σχεδόν το ένα τέταρτο της συνολικής χερσαίας έκτασης των Ηνωμένων Πολιτειών, θα κινηθεί ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τη Δευτέρα.

Η δράση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο ο Μπάιντεν αγωνίζεται να εδραιώσει την κληρονομιά του στην κλιματική αλλαγή τις τελευταίες εβδομάδες στην εξουσία του. Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει περιγράψει την ενεργειακή του πολιτική ως «Εξόρυξε, μωρό μου, εξόρυξε», είναι πιθανό να συνεργαστεί με τους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου για να αμφισβητήσει την απόφαση.

Ο Μπάιντεν θα εκδώσει δύο μνημόνια που απαγορεύουν τη μελλοντική ομοσπονδιακή μίσθωση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε μεγάλες εκτάσεις του Ατλαντικού Ωκεανού, του Ειρηνικού Ωκεανού, του ανατολικού Κόλπου του Μεξικού και της Βόρειας Βερίγγειας Θάλασσας στην Αλάσκα, δήλωσαν οι δύο άνθρωποι. Η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου έχει από καιρό εκτιμήσει ιδιαίτερα τον ανατολικό Κόλπο του Μεξικού, θεωρώντας την περιοχή ως βασικό μέρος των υπεράκτιων σχεδίων παραγωγής της.

Ορισμένες λεπτομέρειες της αναμενόμενης απόφασης αναφέρθηκαν αρχικά από το Bloomberg News. Η συνολική έκταση και η συμπερίληψη της Βόρειας Βερίγγειας Θάλασσας δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Karoline Leavitt, εκπρόσωπος της μεταβατικής ομάδας Τραμπ, ανέφερε: «Πρόκειται για μια επαίσχυντη απόφαση που έχει σχεδιαστεί για να πάρει πολιτική εκδίκηση στον αμερικανικό λαό που έδωσε στον Πρόεδρο Τραμπ εντολή να αυξήσει τις γεωτρήσεις και να μειώσει τις τιμές του φυσικού αερίου. Να είστε βέβαιοι, ο Τζο Μπάιντεν θα αποτύχει και θα εξορύξουμε, μωρό μου, θα εξορύξουμε».

Η κίνηση θα μπορούσε να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στον Κόλπο του Μεξικού, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 14% της παραγωγής αργού πετρελαίου της χώρας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες εκεί επικεντρώνονται σε ένα μικρό κομμάτι ομοσπονδιακών υδάτων στα ανοικτά των ακτών της Λουιζιάνα.

Η απόφαση θα είχε μικρή επίδραση σε ένα τμήμα του Ατλαντικού από τη Βόρεια Καρολίνα έως τη Φλόριντα, όπου δεν διεξάγεται καμία γεώτρηση. Υπάρχει ασθενές ενδιαφέρον της βιομηχανίας για την περιοχή και νομοθέτες και από τα δύο κόμματα έχουν εκφράσει ανησυχίες για πιθανές πετρελαιοκηλίδες που καταστρέφουν τις τοπικές παραλίες και τον τουρισμό.

Στην πραγματικότητα, ο Τραμπ επέβαλε 10ετές μορατόριουμ στις υπεράκτιες έρευνες πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα, της Τζόρτζια και της Νότιας Καρολίνας όταν φλερτάρει ψηφοφόρους εκεί κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του για το 2020. «Αυτό προστατεύει τον όμορφο κόλπο σας και τον όμορφο ωκεανό σας, και θα το κάνει για πολύ καιρό ακόμη», είπε ο Τραμπ καθώς ανακοίνωσε την ανατροπή της εκλογικής χρονιάς κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του σε έναν φάρο στη Φλόριντα.

Η Βόρεια Βερίγγειος Θάλασσα, στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Αλάσκας, φιλοξενεί μεταναστευτικά θαλάσσια θηλαστικά, όπως φάλαινες τόξου και μπελούγκα, θαλάσσιους ίππους και φώκιες πάγου, που κυνηγούνται από πολλούς ιθαγενείς της Αλάσκας. Το 2016, ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα που απαγόρευε την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε περισσότερα από 112.000 τετραγωνικά μίλια θαλάσσιου οικοτόπου στη Βόρεια Βερίγγεια Θάλασσα και κάλεσε για φυλετική διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής.

Οι περιβαλλοντολόγοι επαίνεσαν τα σχέδια του Μπάιντεν, λέγοντας ότι θα αποτρέψουν μελλοντικές πετρελαιοκηλίδες που απειλούν τις παράκτιες κοινότητες και τη θαλάσσια άγρια ​​ζωή.

«Κανείς δεν θέλει μια πετρελαιοκηλίδα στις ακτές του και η ελπίδα μας είναι ότι αυτή μπορεί να είναι μια δικομματική ιστορική στιγμή όπου οι κομματικές διαφωνίες θα παραμερίζονται για τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο Τζόζεφ Γκόρντον, διευθυντής της εκστρατείας για το κλίμα και την ενέργεια για την ομάδα προστασίας Oceana.

Ο κλάδος υπερασπίστηκε το ιστορικό ασφαλείας του και αρκετοί βιομηχανικοί όμιλοι κατακρίνουν την αναμενόμενη απόφαση. Ο Erik Milito, πρόεδρος του National Ocean Industries Association, που εκπροσωπεί τις υπεράκτιες βιομηχανίες πετρελαίου και αιολικής ενέργειας, είπε ότι οι περιοχές με μικρό ενδιαφέρον σήμερα θα μπορούσαν να γίνουν σημαντικές για την εθνική ασφάλεια στο μέλλον.

«Ακόμη και αν δεν υπάρχει άμεσο ενδιαφέρον σε ορισμένους τομείς, είναι ζωτικής σημασίας για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να διατηρήσει την ευελιξία να προσαρμόσει την ενεργειακή της πολιτική, ειδικά ως απάντηση σε απροσδόκητες παγκόσμιες αλλαγές όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», δήλωσε ο Milito. «Οι γενικές απαγορεύσεις χρησιμεύουν μόνο στη μετατόπιση της παραγωγής ενέργειας και των οικονομικών ευκαιριών στο εξωτερικό, προς όφελος χωρών όπως η Ρωσία σε βάρος μας».

Ο Μπάιντεν σχεδιάζει να επικαλεστεί τον νόμο περί εδαφών της εξωτερικής υφαλοκρηπίδας του 1953, ο οποίος δίνει στον πρόεδρο ευρείες εξουσίες να αποσύρει τα ομοσπονδιακά ύδατα από μελλοντική μίσθωση. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε το 2019 ότι τέτοιες αποσύρσεις δεν μπορούν να αναιρεθούν χωρίς πράξη του Κογκρέσου.

Ο γερουσιαστής Mike Lee (R-Utah), ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γερουσίας, πρότεινε ότι θα επιδιώξει να ακυρώσει την απόφαση χρησιμοποιώντας τον νόμο αναθεώρησης του Κογκρέσου, ο οποίος επιτρέπει στους νομοθέτες να ακυρώσουν μια εκτελεστική πράξη εντός 60 ημερών από την ψήφιση με απλή πλειοψηφία.

Η αναμενόμενη κίνηση είναι «ακόμη μια προσπάθεια της κυβέρνησης Μπάιντεν να υπονομεύσει την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ και να αγνοήσει τη βούληση του αμερικανικού λαού - ο οποίος ψήφισε αποφασιστικά να αντιστρέψει αυτόν τον πόλεμο κατά της αμερικανικής ενέργειας», είπε ο Λι, προσθέτοντας: «Ρεπουμπλικάνοι Γερουσιαστές θα απωθήσουν το μέτρο χρησιμοποιώντας κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας».

Ο Μπάιντεν και οι αναπληρωτές του εργάζονται για την οριστικοποίηση πολλών πολιτικών διατήρησης κατά τις τελευταίες ημέρες της θητείας του. Το Υπουργείο Εσωτερικών πρότεινε τον περιορισμό της ενεργειακής ανάπτυξης σε περισσότερα από 260.000 στρέμματα στα Ruby Mountains της Νεβάδα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Την Τρίτη, ο Μπάιντεν θα ταξιδέψει στην Καλιφόρνια για να ορίσει δύο εθνικά μνημεία σε εδάφη ιερά για τις ιθαγενείς φυλές - το Εθνικό Μνημείο Chuckwalla περίπου 644.000 στρεμμάτων στη Νότια Καλιφόρνια και το Εθνικό Μνημείο Sáttítla περίπου 200.000 στρεμμάτων κοντά στα σύνορα του Όρεγκον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.