Συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ανακοίνωσε πριν λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στo FOX NEWS.

«Νομίζω με μεγάλη βεβαιότητα ότι τον έχουμε υπό κράτηση» είπε χαρακτηριστικά, όταν ερωτήθηκε εάν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση. Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι τοπικές αρχές «έκαναν εξαιρετική δουλειά, όλοι συνεργάστηκαν». «Όλα πήγαν καλά», είπε.

Trump: "I think, with a high degree of certainty, we have him in custody." pic.twitter.com/mWfRahlLKO — Open Source Intel (@Osint613) September 12, 2025

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον ύποπτο δράστη κατέδωσε ένα πολύ κοντινό του πρόσωπο, χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του.

Είπε όμως ότι το «πρόσωπο» αυτό - πιθανώς το άτομο που αναγνώρισε τον ύποπτο - ήταν ένα «άτομο πίστης». «Ο πατέρας έπεισε τον γιο», δήλωσε ο Τραμπ.

Όπως έγινε γνωστό αργότερα, και σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN, ο νεαρός φερόμενος ως δράστης ομολόγησε στον πατέρα του την πράξη του. Ο πατέρας του ήταν εκείνος που ενημέρωσε τις αρχές και τον έκρυψε έως ότου εξασφαλίσει ότι θα συλληφθεί, δίχως να κινδυνεύσει η ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης ταυτοποιήθηκε με το όνομα Τάιλερ Ρόμπινσον και είναι 22 ετών, κάτοικος της Γιούτα.

Νωρίτερα, το FBI δημοσιοποίησε βίντεο και φωτογραφίες του υπόπτου και προσέφερε αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες.

Μιλώντας στην εκπομπή Fox & Friends, ο Τραμπ είπε ακόμα ότι ενημερώθηκε για τη σύλληψη του υπόπτου «πέντε λεπτά πριν μπω μέσα» και ευχήθηκε να του επιβληθεί η θανατική ποινή.

