Η Κίνα υπέβαλε σοβαρά διαβήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις κυρώσεις που στόχευαν κινεζικές οντότητες που κατηγορούνται για την προμήθεια βασικού εξοπλισμού στον ρωσικό στρατό, δήλωσε την Παρασκευή η πρεσβεία του Πεκίνου στο Λονδίνο.

Εκπρόσωπος της πρεσβείας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η Κίνα προέτρεψε το Ηνωμένο Βασίλειο να «διορθώσει τις παραβάσεις του» και να άρει τις κυρώσεις σε βάρος κινεζικών οντοτήτων όπως μεταδίδει το Reuters.

«Η Κίνα θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει σταθερά τα νόμιμα και νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων», ανέφερε η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.