Συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι αναμένεται να έχει σήμερα, Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η συνάντηση έρχεται λίγες ημέρες αφότου το Ισραήλ, σύμμαχος των ΗΠΑ, επιτέθηκε σε ηγέτες της Χαμάς στην Ντόχα.

Ο αξιωματούχος δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό του Κατάρ ή την ατζέντα της συνάντησης.

Η Ουάσινγκτον θεωρεί το Κατάρ ισχυρό σύμμαχο του Κόλπου ενώ το Κατάρ υπήρξε βασικός μεσολαβητής στις μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα, για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα και για ένα σχέδιο για την περιοχή μετά τη σύγκρουση.

Ο αλ-Θάνι κατηγόρησε το Ισραήλ την Τρίτη ότι προσπαθεί να σαμποτάρει τις πιθανότητες για ειρήνη, αλλά δήλωσε ότι το Κατάρ δεν θα αποθαρρυνθεί από τον ρόλο του ως μεσολαβητής.

Ο ηγέτης του Κατάρ θα συναντηθεί επίσης με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αργά την Πέμπτη.

