Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε ένα ξενοδοχείο στην Τζούμπα, μια ισραηλινή κοινότητα που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των δέκα χιλιομέτρων δυτικά της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Ένας 50χρονος τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ένας 23χρονος, φέρει μη απειλητικά τραύματα. Ο δράστης, που σύμφωνα με τις Αρχές, προέρχεται από παλαιστινιακή συνοικία της Ιερουσαλήμ, συνελήφθη από έναν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, που βρέθηκε στο σημείο.

«Ήμουν σε μια οικογενειακή εκδήλωση στο ξενοδοχείο όταν είδα ένα πλήθος να τρέχει προς τα έξω. Αμέσως συνειδητοποίησα ότι κάτι ασυνήθιστο συνέβαινε, οπότε φώναξα στους ανθρώπους να παραμείνουν ήρεμοι και να περπατούν αντί να τρέχουν. Τράβηξα το όπλο μου, πήρα την ταυτότητά μου και έτρεξα προς την κατεύθυνση από την οποία είχε φύγει το πλήθος», περιέγραψε ο αστυνομικός, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

A stabbing attack at a hotel in Kibbutz Tzuba, located west of Jerusalem, has left two people injured. The attack was carried out by a terrorist from the Shuafat refugee camp.



According to an update from an MDA (Magen David Adom) spokesperson, EMTs and paramedics treated and… pic.twitter.com/Wk4MFv4Tl3 — ILTV Israel News (@ILTVNews) September 12, 2025

«Για να ελαχιστοποιήσω τον κίνδυνο για τους υπόλοιπους πολίτες, ακινητοποίησα τον τρομοκράτη χρησιμοποιώντας μόνο σωματική δύναμη, χωρίς πυροβολισμούς. Με τη βοήθεια άλλων, καταφέραμε να τον ακινητοποιήσουμε στο έδαφος και να του περάσουμε χειροπέδες», σημείωσε.

«Παρατήρησα ότι ένα άτομο είχε μαχαιρωθεί στο άνω μέρος του σώματος και του παρείχα πρώτες βοήθειες. Τότε είδα ότι και ο ξάδελφός μου είχε μαχαιρωθεί», ανέφερε επίσης ο αστυνομικός.

Πηγή: skai.gr

