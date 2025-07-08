Θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους να διαπραγματεύονται με τις ΗΠΑ για τους δασμούς, Ιαπωνία και Νότια Κορέα όπως δήλωσαν σήμερα Τρίτη, με σκοπό να μειώσουν τον αντίκτυπο των σημαντικά υψηλότερων δασμών που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει τώρα να επιβάλει από τις αρχές Αυγούστου.

Ο Τραμπ κλιμάκωσε ξανά τον εμπορικό του πόλεμο τη Δευτέρα, λέγοντας σε 14 έθνη ότι θα αντιμετωπίσουν δασμούς που κυμαίνονται από 25% για χώρες όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, έως 40% για το Λάος και τη Μιανμάρ.

Ωστόσο, με την ημερομηνία έναρξης των δασμών να μετατίθεται για την 1η Αυγούστου, αυτές οι χώρες επικεντρώνονταν τώρα στο νέο χρονικό παράθυρο των τριών εβδομάδων προκειμένου να πιέσουν για μια ευκολότερη διαδικασία.

Η Ιαπωνία θέλει παραχωρήσεις για τη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία της, δήλωσε την Τρίτη ο κορυφαίος διαπραγματευτής για το εμπόριο, Ριοσέι Ακαζάβα.

Ο Ακαζάβα δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία 40 λεπτών με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λούτνικ, κατά την οποία οι δύο συμφώνησαν να συνεχίσουν ενεργά τις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, δήλωσε ότι δεν θα θυσίαζε τον αγροτικό τομέα της Ιαπωνίας για χάρη μιας πρόωρης συμφωνίας.

Η Νότια Κορέα δήλωσε ότι σχεδιάζει να εντείνει τις εμπορικές συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες «για να επιτευχθεί ένα αμοιβαία επωφελές αποτέλεσμα».

Ερωτηθείς αν η τελευταία προθεσμία ήταν οριστική, ο Τραμπ απάντησε τη Δευτέρα: «Θα έλεγα οριστική αλλά όχι 100% οριστική. Αν μας καλέσουν και μας πουν ότι θα θέλαμε να κάνουμε κάτι με διαφορετικό τρόπο, θα είμαστε ανοιχτοί σε αυτό».

Οι οικονομολόγοι προειδοποίησαν ότι οι μακροχρόνιες δασμολογικές διαμάχες ενέχουν τον κίνδυνο να ανακόψουν την ανάπτυξη και να αυξήσουν τις τιμές, προκαλώντας πονοκεφάλους στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Πηγή: skai.gr

