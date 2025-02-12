Ο Τραμπ πιστεύει θα ήταν εντυπωσιακό να εκτοπιστούν οι Παλαιστίνιοι της Γάζας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι θα ήταν «πολύ καλύτερο και πιο εντυπωσιακό» να εκτοπιστούν οι Παλαιστίνιοι από τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σχολιάζοντας την επίσκεψη του βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας στην Ουάσινγκτον.

«Ο βασιλιάς προτιμούσε να παραμείνουν εκεί οι Παλαιστίνιοι» της Γάζας, σημείωσε η Καρολάιν Λέβιτ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Όμως ο Τραμπ «πιστεύει ότι θα ήταν πολύ καλύτερο και πιο εντυπωσιακό αυτοί οι Παλαιστίνιοι να μπορούσαν να μετακινηθούν σε πιο ασφαλείς ζώνες», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

