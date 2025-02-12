Η Χαμάς καλεί παγκοσμίως σε τριήμερες κινητοποιήσεις

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς κάλεσε σήμερα σε «πορείες αλληλεγγύης σε όλον τον κόσμο αυτό το Σαββατοκύριακο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το αμερικανικό σχέδιο, που υποστηρίζεται από το Ισραήλ, για την εκτόπιση των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Εμείς (…) καλούμε τον λαό μας, το αραβικό και μουσουλμανικό έθνος, καθώς και τους ελεύθερους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, να κατέβουν μαζικά στον δρόμο για πορείες αλληλεγγύης» από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Ο στόχος είναι να καταγγελθούν «τα σχέδια εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού μας από τη γη του», πρόσθεσε το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

