Το Ισραήλ δεν θα παραδώσει τη σορό του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ στο πλαίσιο της συμφωνίας ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων, δήλωσε κυβερνητική πηγή τη Δευτέρα το βράδυ, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Νωρίτερα το βράδυ, το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al Arabiya/Al Hadath ανέφερε ότι η Χαμάς ζήτησε από το Ισραήλ να παραδοθεί η σορός του Σινουάρ κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η Χαμάς φέρεται να ζητά τη σορό του σκοτωμένου ηγέτη της Γιαχία Σινουάρ στο πρώτο στάδιο της εφαρμογής της συμφωνίας.

Ωστόσο, κυβερνητική πηγή ξεκαθάρισε πως η σορός δεν θα παραδοθεί.

«Το Ισραήλ δεν θα παραδώσει το σώμα του αρχι-τρομοκράτη Σινουάρ στη Χαμάς στο πλαίσιο της συμφωνίας», δήλωσε η πηγή.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις έρχονται την ώρα που οι διαπραγματεύσεις στη Ντόχα για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς συνεχίζονται.

Ένας «τελικός γύρος» συνομιλιών για εκεχειρία στη Γάζα πρόκειται να ξεκινήσει σήμερα στο Κατάρ, λέει μια πηγή που ενημερώθηκε για τις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

«Ένας τελικός γύρος συνομιλιών αναμένεται να διεξαχθεί σήμερα στη Ντόχα», λέει πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο της ανωνυμίας, προσθέτοντας ότι οι σημερινές συναντήσεις «στοχεύουν στην οριστικοποίηση των υπόλοιπων λεπτομερειών της συμφωνίας» με τους επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ. Παρόντες είναι απεσταλμένοι της Μέσης Ανατολής για τις εισερχόμενες και απερχόμενες κυβερνήσεις των ΗΠΑ όπως επίσης και ο πρωθυπουργός του Κατάρ.

Οι διαμεσολαβητές θα συναντηθούν χωριστά με αξιωματούχους της Χαμάς, λέει η πηγή.

Πηγή: skai.gr

