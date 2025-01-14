Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Νότιας Κορέας ανέβαλε την Τρίτη τη δίκη σε βάρος του προέδρου της χώρας Γιουν Σουκ-γέολ, ο οποίος παραπέμφθηκε μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να επιβάλλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα, καθώς ο Γιουν δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο όπου ήταν να ξεκινήσει σήμερα η εκδίκαση της υπόθεσης.

Ένας εκ των δικηγόρων του παραπεμφθέντος προέδρου, που βρίσκεται κρυμμένος στη βίλα του στον λόφο της Σεούλ εδώ και εβδομάδες, δήλωσε ότι ο Γιουν δεν παρέστη στο δικαστήριο, καθώς η προσπάθεια των αρχών να τον θέσουν υπό περιορισμό τον εμπόδισε να προετοιμαστεί για τη δίκη.

Η συνέχιση της ακροαματικής διαδικασίας έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Πέμπτη. Ωστόσο, εάν ο Γιούν δεν παραστεί ούτε τότε στο δικαστήριο, η δίκη θα συνεχιστεί ερήμην του και θα εκπροσωπηθεί από την ομάδα των δικηγόρων του, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής αρχιδικαστής Μουν Χιουνγκ-μπάε.

Αποχωρώντας από το δικαστήριο, ο δικηγόρος του Γιουν, Γιουν Καμπ-καν, ανέφερε ότι ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος θα αποφασίσει αν θα παραστεί στο δικαστήριο την Πέμπτη αφού προηγουμένως συζητήσει με την ομάδα των δικηγόρων του τη στρατηγική υπεράσπισης που θα ακολουθήσουν.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Νότιας Κορέας καλείται να αποφασίσει εντός 180 ημερών εάν θα παυθεί ο Γιουν από το αξίωμα του προέδρου, ως απόρροια της αποτυχημένης επιβολής στρατιωτικού νόμου που επιχείρησε τον Δεκέμβριο, ή αν θα αποκαταστήσει την εξουσία του.

Εν τω μεταξύ, ο Γιουν βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με ποινική έρευνα για την κατηγορία της υποκίνησης εξέγερσης, με τις αρχές να έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης μετά την άρνησή του να εμφανιστεί για ανάκριση.



Πηγή: skai.gr

