Τραμπ: Η κρίσιμη μάχη για την έγκριση των υπουργών από τη Γερουσία

Η αντίστροφη μέτρηση για τους υποψήφιους που έχει επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει καθώς αναμένεται η διαδικασία έγκρισή τους από τη Γερουσία. Η επιλογή αρκετών εξ αυτών έχει πυροδοτήσει αντιπαράθεση ανάμεσα στον επερχόμενο πρόεδρο και τους γερουσιαστές που εκφράζουν τις επιφυλάξεις

Τα πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ενστάσεις είναι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ για τα εμβόλια, ο Πιτ Χέγκσεθ για κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και η Τούλσι Γκάμπαρντ για τη συνάντηση το 2017 με τον τότε πρόεδρο Μπασάρ Άσαντ της Συρίας.

Ενώ ορισμένοι γερουσιαστές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχουν δηλώσει ότι στηρίζουν τις επιλογές του Τραμπ, άλλοι έχουν δηλώσει ότι δεν θα τις υποστηρίξουν, προς το παρόν τουλάχιστον. Το κλίμα μέχρι αυτή τη στιγμή προκαλεί αβεβαιότητα για την έγκριση όλων των υποψηφίων καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι ετοιμάζονται να πάρουν την πλειοψηφία στη Γερουσία τον Ιανουάριο με διαφορά τεσσάρων εδρών με τον Τραμπ να ασκεί πίεση για την επιβεβαίωση του υπουργικό του συμβούλιο.

Δεν είναι ασυνήθιστο για τους γερουσιαστές να περιμένουν μετά τις ακροάσεις για να ανακοινώσουν δημόσια την απόφασή τους. Αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγαλύτερη πίεση από ό,τι συνήθως, καθώς ο Τραμπ και οι συνεργάτες του έχουν διαμηνύσει ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τους γερουσιαστές που δεν θα ακολουθήσουν τη γραμμή του.

«Έχετε τον έλεγχο της Γερουσίας μόνο λόγω του Ντόναλντ Τραμπ», προειδοποίησε ο γιος του εκλεγμένου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στα μέσα ενημέρωσης αυτόν τον μήνα. «Χωρίς αυτόν, θα ήσασταν ασήμαντοι».

Υπήρξε ένα θύμα της διαδικασίας μέχρι στιγμής - ο πρώην βουλευτής Matt Gaetz της Φλόριντα , ο οποίος αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση της θέσης του γενικού εισαγγελέα αφού οι γερουσιαστές είχαν εκφράσει τη διαφωνία τους με την επιλογή του. Ωστόσο, ο Τραμπ στηρίζει σθεναρά τις υπόλοιπες υποψηφιότητες συμπεριλαμβανομένου του Κένεντι για το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, τον Χέγκσεθ για το Υπουργείο Άμυνας και τον Γκάμπαρντ για διεύθυνση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Με τις ακροάσεις να ξεκινούν στα μέσα Ιανουαρίου, πριν καν ορκιστεί ο Τραμπ, οι γερουσιαστές θα πρέπει σύντομα να αποφασίσουν εάν θα δώσουν την έγκρισή τους ή εάν θα καταψηφίσουν κάποιον από αυτούς. Οι Ρεπουμπλικάνοι θα έχουν πλειοψηφία 53-47, επομένως ο Τραμπ δεν μπορεί να χάσει περισσότερες από τρεις ψήφους, εάν η ομάδα των Δημοκρατικών είναι συμπαγής.



Το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιβεβαίωσης και το επίπεδο διαφωνίας στη Γερουσία, πιθανότατα θα δώσουν τον τόνο της προεδρίας Τραμπ και τη σχέση του με το Κογκρέσο, η οποία ήταν συχνά ταραχώδης κατά την πρώτη του θητεία. Συχνά τότε συγκρούστηκε με τη Γερουσία και γι΄αυτό τώρα έχει διαμηνύσει ότι αναμένει από τους γερουσιαστές καλύτερη συνεργασία.

Ενώ οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας έχουν προσπαθήσει να επιδείξουν όσο το δυνατόν περισσότερη πίστη στον Τραμπ, λίγοι έχουν καταστήσει σαφές ότι είναι πρόθυμοι να «συμμορφωθούν» απολύτως με τις επιταγές Τραμπ.

Ωστόσο, ακόμη και μετριοπαθείς γερουσιαστές αποφεύγουν να επικρίνουν ευθέως τις επιλογές του Τραμπ. Και ούτε ένας Ρεπουμπλικανός δεν έχει καταδικάσει έναν υποψήφιο.

Αρκετές από τις επιλογές του Τραμπ αναμένεται να εγκριθούν, ίσως ακόμη και με κάποιες ψήφους των Δημοκρατικών. Ο γερουσιαστής John Fetterman, έχει δηλώσει ότι θα υποστηρίξει τον γερουσιαστή από τη Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών και τη βουλευτή Ελίζ Στέφανικ για πρέσβειρα των Ηνωμένων Εθνών, όπως και άλλοι Δημοκρατικοί.

Για τους πιο αμφιλεγόμενους υποψηφίους, ωστόσο, η ενότητα του κόμματος θα είναι το κλειδί.

Μία από τις πιο επίμαχες επιλογές του Τραμπ είναι ο Χέγκσεθ, παρουσιαστής και βετεράνος του Fox News, τον οποίο ορισμένοι θεωρούν άπειρο και έχει προβεί δημοσίως σε υποτιμητικά σχόλια για τις γυναίκες. Έχει βρεθεί επίσης αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος που ο ίδιος έχει αρνηθεί. Όλα αυτά έχουν προβληματίσει κάποιους γερουσιαστές παύση, παρά την ενθουσιώδη υποστήριξη του Τραμπ .

Ο Χέγκσεθ έχει επικριθεί ιδιαιτέρως από τη γερουσιαστή της Αϊόβα Τζόνι Ερνστ , η οποία έχει εργαστεί για την αντιμετώπιση των σεξουαλικών επιθέσεων στον στρατό. Έχει συναντηθεί με τον Χέγκσεθ αρκετές φορές και δεν έχει πει ακόμη ότι θα τον υποστηρίξει. Θα έχει την ευκαιρία να του θέσει ερωτήσεις, δημόσια και πρόσωπο με πρόσωπο, στην ακρόαση της Επιτροπής Ενόπλων Υπηρεσιών της Γερουσίας που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου.

Αν και δεν έχει οριστεί ακόμη ακρόαση για την Γκάμπαρντ, οι γερουσιαστές θα μπορούν επίσης να της θέσουν ερωτήματα δημόσια και ιδιωτικά σχετικά με το ταξίδι της στη Συρία μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων από τις ΗΠΑ. Η Γκάμπαρντ υπερασπίστηκε το ταξίδι, λέγοντας ότι είναι σημαντικό να ανοίξει ο διάλογος.

Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές έχουν αποφύγει να εκφράσουν δημόσια τις ανησυχίες τους για τους δεσμούς της Γκάμπαρντ στο εξωτερικό, σχεδόν 100 πρώην ανώτεροι διπλωμάτες των ΗΠΑ και αξιωματούχοι πληροφοριών και εθνικής ασφάλειας προέτρεψαν τους ηγέτες της Γερουσίας να προγραμματίσουν κεκλεισμένων των θυρών ακροάσεις για να επιτρέψουν την πλήρη εξέταση των φακέλων της κυβέρνησης για αυτήν.

Οι γερουσιαστές εξέφρασαν λίγο πιο ανοιχτά τη δυσπιστία τους για τον Κένεντι, ο οποίος αμφισβητεί εδώ και καιρό τη χρήση ορισμένων εμβολίων.

Μετά από μια αναφορά στους New York Times ότι ένας από τους συμβούλους του υπέβαλε αίτηση για ανάκληση της έγκρισης για το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας το 2022, ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών της Γερουσίας Mitch McConnell εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι «οι προσπάθειες να υπονομευτεί η εμπιστοσύνη του κοινού στις αποδεδειγμένες θεραπείες είναι επικίνδυνες» και ότι «όποιος επιδιώκει τη συγκατάθεση της Γερουσίας για να υπηρετήσει στην επερχόμενη κυβέρνηση θα έκανε καλά να αποφεύγει ακόμη και τη συσχέτιση με τέτοιες προσπάθειες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.