ΗΠΑ: Γιατί η Λάρα Τραμπ αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση της θέσης στη Γερουσία

Η Λάρα Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι αποσύρεται από τη διεκδίκηση της ανοιχτής θέσης στη Γερουσία της Φλόριντα, δίνοντας τέλος στις εικασίες εβδομάδων ότι η νύφη του εκλεγμένου προέδρου θα εκπροσωπούσε την Πολιτεία στο Κογκρέσο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γνωστοποιήσει προηγουμένως στον κυβερνήτη της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις ότι ήθελε η Λάρα Τραμπ να πάρει τη θέση, η οποία θα μείνει κενή όταν ο γερουσιαστής από τη Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο αναλάβει το χαρτοφυλάκιο ως υπουργός Εξωτερικών. Ο ΝτεΣάντις, ως κυβερνήτης της Φλόριντα, θα αναλάβει να επιλέξει τον αντικαταστατη του Ρούμπιο στη Γερουσία.

Οι εικασίες ότι η Λάρα Τραμπ, η οποία είναι παντρεμένη με τον γιο του Τραμπ, Έρικ, θα αναλάμβανε τον ρόλο αυξήθηκαν αφότου παραιτήθηκε από τη θέση της συμπροέδρου της Ρεπουμπλικανικής Εθνικής Επιτροπής.

«Μετά από μια πολύ σκέψη, περισυλλογή και ενθάρρυνση από τόσους πολλούς, αποφάσισα να αφαιρέσω το όνομά μου από την εξέταση υποψηφιότητας για τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X.

Μερικοί από τους υποστηρικτές του Τραμπ είχαν πιέσει δημοσίως για την είσοδο ενός μέλους της οικογένειας Τραμπ στο Κογκρέσο. «Η Γερουσία είναι μια λέσχη ηλικιωμένων. Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα μια έξυπνη, νέα, ειλικρινή γυναίκα», έγραψε στο Twitter η Maye Musk, η μητέρα του συμμάχου του Trump, Elon Musk.

Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιον θα διόριζε ο ΝτεΣάντις, αλλά εξετάζει άλλους πολιτικούς της Φλόριντα, συμπεριλαμβανομένου του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας, Ashley Moody, και του πρώην προέδρου της Πολιτείας Jose Oliva.

«Παραμένω απίστευτα παθιασμένη με τη δημόσια υπηρεσία και ανυπομονώ να υπηρετήσω τη χώρα μας ξανά κάποια στιγμή στο μέλλον», έγραψε η Λάρα Τραμπ. «Εν τω μεταξύ, εύχομαι στον Κυβερνήτη DeSantis καλή τύχη», πρόσθεσε.

Ωστόσο, άφησε περιθώρια για εξελίξεις σχετικά με την πορεία της στον αμερικανικό δημόσιο βίο, γράφοντας: «Έχω μια μεγάλη ανακοίνωση που είμαι ενθουσιασμένη και θα μοιραστώ με σας τον Ιανουάριο. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.



