Στην Κάμαλα Χάρις, απάντησε ο Ντοναλντ Τραμπ αναφορικά με τη διεξαγωγή δεύτερου debate λέγοντας πως «είναι πολύ αργά για κάτι τέτοιο».

«Είναι παρά πολύ αργά για να οργανωθεί νέο ντιμπέιτ, η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη Βόρεια Καρολίνα.

Υπενθυμίζεται ότι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις αποδέχθηκε πρόσκληση του CNN για να συμμετάσχει σε ντιμπέιτ στις 23 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε το επιτελείο της.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα πρέπει να έχει πρόβλημα να συμφωνήσει για το ντιμπέιτ αυτό. Είναι το ίδιο σχήμα και πλαίσιο με το ντιμπέιτ του CNN στο οποίο συμμετείχε και δήλωσε ότι νίκησε τον Ιούνιο, όταν επαίνεσε τους συντονιστές, τους κανόνες και τα ποσοστά τηλεθέασης του CNN», δηλώνει σε ανακοίνωσή του η επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις, Τζεν Ο'Μάλει Ντίλον.

