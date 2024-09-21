Ρομπότ της αστυνομίας καταγράφεται σε βίντεο να πετάει δακρυγόνα και στη συνέχεια να ακινητοποιεί έναν καταζητούμενο άνδρα με στόχο τη σύλληψή του.
Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο βίντεο ο καταζητούμενος άνδρας εγκλωβίζεται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, αφού εντοπίστηκε από την αστυνομία στο Τέξας.
Ο άνδρας κατέληξε σε δίωρη αντιπαράθεση με την αστυνομία, πυροβολώντας ακόμη και ένα ρομπότ της αστυνομίας, προτού τεθεί υπό κράτηση.
Ο άνδρας, προκειμένου να διαφύγει πετά στο ρομπότ ένα σεντόνι.
Το ρομπότ όμως, δεν μάσησε και προέβη σε ακινητοποίηση του, πατώντας τον καταζητούμενο με τις ρόδες του.
