Ρομπότ της αστυνομίας καταγράφεται σε βίντεο να πετάει δακρυγόνα και στη συνέχεια να ακινητοποιεί έναν καταζητούμενο άνδρα με στόχο τη σύλληψή του.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο βίντεο ο καταζητούμενος άνδρας εγκλωβίζεται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, αφού εντοπίστηκε από την αστυνομία στο Τέξας.

Ο άνδρας κατέληξε σε δίωρη αντιπαράθεση με την αστυνομία, πυροβολώντας ακόμη και ένα ρομπότ της αστυνομίας, προτού τεθεί υπό κράτηση.

Ο άνδρας, προκειμένου να διαφύγει πετά στο ρομπότ ένα σεντόνι.

Το ρομπότ όμως, δεν μάσησε και προέβη σε ακινητοποίηση του, πατώντας τον καταζητούμενο με τις ρόδες του.

Πηγή: skai.gr

