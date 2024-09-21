Λογαριασμός
«Ρόμποκοπ» συλλαμβάνει καταζητούμενο σε ξενοδοχείο - Δείτε βίντεο

Ο καταζητούμενος άνδρας εγκλωβίζεται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, αφού εντοπίστηκε από την αστυνομία στο Τέξας - Το ρομπότ κάνει τελικά τη σύλληψη

Αστυνομία

Ρομπότ της αστυνομίας καταγράφεται σε βίντεο να πετάει δακρυγόνα και στη συνέχεια να ακινητοποιεί έναν καταζητούμενο άνδρα με στόχο τη σύλληψή του.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται στο βίντεο ο καταζητούμενος άνδρας εγκλωβίζεται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου,  αφού εντοπίστηκε από την αστυνομία στο Τέξας. 

Ο άνδρας κατέληξε σε δίωρη αντιπαράθεση με την αστυνομία, πυροβολώντας ακόμη και ένα ρομπότ της αστυνομίας, προτού τεθεί υπό κράτηση. 

Ο άνδρας, προκειμένου να διαφύγει πετά στο ρομπότ ένα σεντόνι.

Το ρομπότ όμως, δεν μάσησε και προέβη σε ακινητοποίηση του, πατώντας τον καταζητούμενο με τις ρόδες του. 

