Μια συναρπαστική ζωή γεμάτη ταξίδια στη λίμνη και επισκέψεις στην παραλία, έζησε ένας γκρι γατούλης που ξεκίνησε τη μεγαλύτερη περιπέτεια μόνος του ταξιδεύοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα από το Ουαϊόμινγκ στην Καλιφόρνια.

Ωστόσο, το πώς ο γάτος Rayne Beau, που προφέρεται rainbow (= ουράνιο τόξο), επέστρεψε στο σπίτι του δύο μήνες αφότου χάθηκε στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιρινού ταξιδιού σε κάμπινγκ, παραμένει μυστήριο.

Ο Benny και η Susanne Anguiano και οι δύο γάτες τους έφτασαν στο πάρκο Yellowstone's Fishing Bridge RV Park στις 4 Ιουνίου για το πρώτο ταξίδι των γατών στο δάσος. Αλλά αμέσως μετά την άφιξή τους, ο Rayne Beau τρόμαξε και έτρεξε στα κοντινά δέντρα.

Το ζευγάρι τον αναζήτησε για τέσσερις μέρες, χρησιμοποιώντας μάλιστα τις αγαπημένες του λιχουδιές και παιχνίδια. Όταν τελικά έπρεπε να επιστρέψουν με το αυτοκίνητο στο Salinas της Καλιφόρνια, στις 8 Ιουνίου, η Susanne Anguiano είπε ότι ήταν συντετριμμένη αλλά ποτέ δεν έχασε την ελπίδα ότι θα τον έβρισκε.

«Μπαίναμε στην έρημο της Νεβάδα και ξαφνικά βλέπω ένα διπλό ουράνιο τόξο. Και το τράβηξα μια φωτογραφία και σκέφτηκα, αυτό είναι σημάδι. Αυτό είναι ένα σημάδι για το ουράνιο τόξο μας ότι θα είναι εντάξει», είπε.

Τον Αύγουστο, οι Anguianos έλαβαν καταπληκτικά νέα όταν μια εταιρεία μικροτσίπ τους έστειλε μήνυμα ότι η γάτα τους βρισκόταν στην Εταιρεία για την Πρόληψη της Βαναυσότητας προς τα Ζώα στο Roseville της Καλιφόρνια, σχεδόν 1.448 χιλιόμετρα από το Yellowstone. Ήταν μόλις περίπου 200 μίλια (322 χιλιόμετρα) μακριά από το σπίτι του στο Salinas.

Μια γυναίκα που είδε για πρώτη φορά τον Rayne Beau να περιφέρεται στους δρόμους της πόλης της βόρειας Καλιφόρνια τον τάισε και του έδωσε νερό μέχρι που τον παγίδευσε στις 3 Αυγούστου και τον πήγε στην τοπική SPCA.

Την επόμενη μέρα, οι Anguianos οδήγησαν στο Roseville και πήραν τη γάτα τους, η οποία είχε χάσει 6 κιλά.

«Πιστεύω πραγματικά ότι έκανε αυτό το ταξίδι κυρίως μόνος του. Τα πόδια του ήταν πραγματικά χτυπημένα. Έχασε το 40% του σωματικού του βάρους, είχε πολύ χαμηλά επίπεδα πρωτεΐνης λόγω ανεπαρκούς διατροφής. Άρα δεν τον φρόντισαν», είπε η Susanne Anguiano.

Το ζευγάρι δεν γνωρίζει ακόμα πώς η γάτα τους έφτασε στο Roseville, αλλά πιστεύει ότι προσπαθούσε να γυρίσει σπίτι. Προσέγγισαν τα μέσα ενημέρωσης ελπίζοντας να συμπληρώσουν τα κενά.

Ο Benny Anguiano είπε ότι εκτός από το μικροτσίπ στις γάτες τους, τώρα έχουν τοποθετήσει στον Rayne Beau έναν παγκόσμιο ιχνηλάτη GPS.

Οι γάτες λατρεύουν να ταξιδεύουν στην κατασκήνωση και να κοιτούν έξω από τα μεγάλα παράθυρα για να δουν ελάφια, σκίουρους και άλλα ζώα. Αλλά η οικογένεια δεν είναι έτοιμη να βγει ξανά στο δρόμο με τα κατοικίδια της σύντομα, είπε.

«Ήταν ένα πολύ άσχημο συναίσθημα αφού τον χάσαμε», είπε ο Benny Anguiano. «Θα πρέπει να εξασκηθούμε στο κάμπινγκ στο σπίτι και να κατασκηνώσουμε στο δρόμο για να τον συνηθίσουμε».

Πηγή: skai.gr

