Στον σχηματισμό της νέας γαλλικής κυβέρνησης κατέληξαν σήμερα οι πολυήμερες διαβουλεύσεις που είχε με πολιτικούς παράγοντες και κόμματα ο νέος πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ, τον οποίο όρισε ο πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν. Ο κεντροδεξιός Ζαν-Νοελ Μπαρό, από το κόμμα MoDem, αναλαμβάνει το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ ο Αντουάν Αρμάν, από το κόμμα του Γάλλου προέδρου, αναλαμβάνει το υπουργείο Οικονομίας.
Στο υπουργείο Στρατιωτικών παραμένει ο Σεμπαστιάν Λεκορνιού. Υφυπουργός αρμόδιος για την Ευρώπη ανέλαβε ο Μπενζαμέν Χαντάντ, επίσης προερχόμενος από το κόμμα του προέδρου Μακρόν, όπως άλλωστε και η νέα κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζεόν. Η αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος Ανίκ Ζενεβάρ ανέλαβε το υπουργείο Γεωργίας, ενώ η Ρασιντά Ντατί παρέμεινε στο υπουργείο Πολιτισμού.
