Αιματηρό επεισόδιο έξω από σταθμό του μετρό στο Λονδίνο – Τρία άτομα στο νοσοκομείο

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο λίγο μετά τις 21:00, ενώ ο αριθμός όπου σημειώθηκε το περιστατικό αποκλείστηκε για αρκετές ώρες

Λονδίνο

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης έξω από τον σταθμό του μετρό Willesden Green στο βορειοδυτικό Λονδίνο, με τρία άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο λίγο μετά τις 21:00, ενώ ο αριθμός όπου σημειώθηκε το περιστατικό αποκλείστηκε για αρκετές ώρες ώστε οι αρχές να συλλέξουν στοιχεία. Τρεις άνδρες ηλικίας 20 και 21 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ μια 20χρονη γυναίκα ανέφερε αναπνευστικές δυσκολίες, ωστόσο αρνήθηκε να δεχθεί ιατρική βοήθεια.

Ειδικές μονάδες της αστυνομίας κινητοποιήθηκαν επίσης λόγω φόβων για πιθανή χρήση διαβρωτικού υγρού, ωστόσο αποχώρησαν αφού διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε τέτοια απειλή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ η αστυνομία αναφέρει πως δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για την τοπική κοινότητα.

