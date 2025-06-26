Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης έξω από τον σταθμό του μετρό Willesden Green στο βορειοδυτικό Λονδίνο, με τρία άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο λίγο μετά τις 21:00, ενώ ο αριθμός όπου σημειώθηκε το περιστατικό αποκλείστηκε για αρκετές ώρες ώστε οι αρχές να συλλέξουν στοιχεία. Τρεις άνδρες ηλικίας 20 και 21 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ μια 20χρονη γυναίκα ανέφερε αναπνευστικές δυσκολίες, ωστόσο αρνήθηκε να δεχθεί ιατρική βοήθεια.

Police officers at willesden green station north west london dealing serious incident believe to be unconfirmed stabbing station parade cordoned off 266 night bus in diversion at the moment pic.twitter.com/q54GwKiz25 — Zonjy (@zonjjy) June 26, 2025

Ειδικές μονάδες της αστυνομίας κινητοποιήθηκαν επίσης λόγω φόβων για πιθανή χρήση διαβρωτικού υγρού, ωστόσο αποχώρησαν αφού διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε τέτοια απειλή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ η αστυνομία αναφέρει πως δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για την τοπική κοινότητα.

Πηγή: skai.gr

