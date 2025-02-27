Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν πρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 10% στα κινεζικά προϊόντα αρχής γενομένης από την 4η Μαρτίου και επιβεβαίωσε ότι οι φόροι σε βάρος του Καναδά και του Μεξικού επίσης θα τεθούν σε ισχύ σε αυτήν την ημερομηνία.

Κατηγορώντας τις τρεις χώρες ότι ευνοούν την είσοδο του ναρκωτικού φαιντανύλη στις ΗΠΑ, ο Τραμπ δήλωσε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσής του Truth Social ότι «όσο αυτή η μάστιγα συνεχίζεται και δεν περιστέλλεται με σοβαρό τρόπο οι δασμοί που ανακοινώθηκαν (σε βάρος του Καναδά και του Μεξικού) θα τεθούν σε ισχύ την 4η Μαρτίου, σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και «στην Κίνα θα επιβληθεί επίσης ένας επιπλέον δασμός ύψους 10% κατά την ίδια ημερομηνία».

Τα κινεζικά προϊόντα έχουν ήδη στοχοθετηθεί από τις αρχές Φεβρουαρίου με πρόσθετους δασμούς ύψους 10%, στους οποίους το Πεκίνο απάντησε με επιπλέον τέλη στις αμερικανικές εξαγωγές.

Σε σχέση με τον Καναδά και το Μεξικό, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης υποσχεθεί να επιβάλει δασμούς ύψους 25% στις αρχές Φεβρουαρίου στις εξαγωγές τους λόγω της παράτυπης μετανάστευσης και του λαθρεμπορίου φαιντανύλης, ενός οπιοειδούς αναλγητικού που προκαλεί θανάτους στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος έκανε στροφή 180 μοιρών λίγες ώρες πριν από την εφαρμογή τους, διαβεβαιώνοντας πως είχε λάβει δεσμεύσεις από τις δύο χώρες και τους παραχωρούσε μια αναστολή των δασμών διάρκειας 30 ημερών.

Όμως, η αναστολή αυτή λήγει την επόμενη Τρίτη, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί επίσης την Κίνα για αδράνεια μπροστά στην παραγωγή στο έδαφός της χημικών πρόδρομων της φαιντανύλης.

Επιβεβαίωσε επιπλέον χθες ότι «ανταποδοτικοί» δασμοί σε βάρος εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ θα εφαρμοστούν από την 4η Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.