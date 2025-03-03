Τραμπ: Δασμοί από 2 Απριλίου στα αγροτικά προϊόντα - Οι Αμερικανοί αγρότες να ετοιμαστούν

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ειδοποίησε τους αγρότες της Αμερικής για επικείμενους δασμούς των ΗΠΑ σε «ξένα προϊόντα», λέγοντάς τους να ετοιμαστούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους εντός των ΗΠΑ.

"Προς τους σπουδαίους αγρότες των ΗΠΑ: Ετοιμαστείτε να αρχίσετε να φτιάχνετε πολλά αγροτικά προϊόντα που θα πωλούνται ΕΝΤΟΣ των ΗΠΑ. Οι δασμοί θα ισχύουν για ξένα προϊόντα στις 2 Απριλίου. Καλή διασκέδαση!" έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο Τραμπ δεν αμφιταλαντεύεται για την επιβολή δασμών, έλεγε νωρίτερα ο σύμβουλος Εμπορίου του Λευκού Οίκου

Ο σύμβουλος Εμπορίου του Λευκού Οίκου Πίτερ Ναβάρο δήλωσε σήμερα ότι οι επιπτώσεις από τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις τιμές καταναλωτή εντός των ΗΠΑ θα είναι “μικρές και δευτερεύουσες” με δεδομένη τη συνύπαρξη σχεδίων απελευθέρωσης της βιομηχανίας, περιορισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και επέκτασης της παραγωγής ενέργειας.

“Δεν βλέπω τον πρόεδρο να αμφιταλαντεύεται για τον οποιονδήποτε δασμό, επειδή γνωρίζει ότι για να φτάσουμε σε έναν κόσμο, στον οποίο, η Αμερική θα είναι δυνατή και ευημερούσα, με τους πραγματικούς μισθούς ν’ αυξάνονται, αλλά και να υπάρχουν δουλειές, αυτός είναι ο δρόμος που ο ίδιος έχει επιλέξει”, δήλωσε ο Ναβάρο σε μία συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ δήλωσε χθες ότι οι δασμοί στον Καναδά και το Μεξικό θα τεθούν σε ισχύ την Τρίτη, και Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα καθορίσει εάν θα τηρήσει το προγραμματισμένο επίπεδο του 25%.

«Αυτή είναι μια ρευστή κατάσταση», είπε ο Λούτνικ στην εκπομπή του Fox News «Sunday Morning Futures».

«Θα υπάρξουν δασμοί την Τρίτη στο Μεξικό και στον Καναδά. Αυτό ακριβώς που είναι, θα το αφήσουμε στον πρόεδρο και την ομάδα του να διαπραγματευτεί», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Λούτνικ ήταν μια πρώτη ένδειξη από την κυβέρνηση Τραμπ ότι ενδέχεται να μην επιβάλει τους δασμούς 25%

Πηγή: skai.gr

