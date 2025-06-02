Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέπληξε για άλλη μια φορά τις αγορές με την αιφνίδια ανακοίνωση την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα από 25% σε 50% την Τετάρτη.

Αλλά ενώ ο πληθωριστικός αντίκτυπος στις εγχώριες τιμές των ΗΠΑ αναμένεται ευρέως να είναι σοβαρός, η επίδραση στην Ευρώπη θα είναι πιο μικτή, σύμφωνα με τους αναλυτές - με ορισμένους αγοραστές και κατασκευαστές να μπορούν να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες τιμές.

«Αυτό ήταν μια απόλυτη έκπληξη. Ήδη οι τιμές του χάλυβα στις ΗΠΑ είναι υψηλότερες από οπουδήποτε αλλού, και είναι ένας καθαρός εισαγωγέας που χρειάζεται τεράστιους όγκους. Το μόνο που κάνει αυτό είναι να αυξήσει τις τιμές εκεί», δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα ο Josh Spoores, επικεφαλής αναλυτής χάλυβα στην CRU.

Ο Καναδάς και το Μεξικό είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς χάλυβα στις ΗΠΑ, ενώ άλλες σημαντικές πηγές είναι η Βραζιλία, η Νότια Κορέα και η Γερμανία.

Τα τελευταία νέα για τους δασμούς θα μπορούσαν να δουν τον χάλυβα να ανακατευθύνεται σε άλλες αγορές, όπως η Ευρώπη, δήλωσε ο Spoores, ασκώντας καθοδική πίεση στις τιμές.

«Ορισμένοι κατασκευαστές στην Ευρώπη μπορεί να τα καταφέρουν καλύτερα, εξάγοντάς τα στις ΗΠΑ, καθώς οι τιμές εκεί αυξάνονται», συνέχισε. «Τα αυτοκίνητα, τα προϊόντα στον κλάδο των κατασκευών και οι συσκευές είναι προϊόντα που θα αισθανθούν τον αντίκτυπο», τόνισε.

Επιπλέον, ανέφερε ότι, στην Ευρώπη, οι αγοραστές χάλυβα είναι δυνητικά κερδισμένοι.

Αλλά δεν αναμένεται να επωφεληθούν όλες οι εταιρείες.

Η Rella Suskin, αναλυτής μετοχών της Morningstar, σημείωσε σε σχόλια που έστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι η γερμανική BMW

είχε διαχωρίσει τις αναμενόμενες επιπτώσεις των διαφόρων δασμών στα αποτελέσματά της για το 2024 και επισήμανε μια αρνητική επίδραση - σε ύψος «υψηλού τριψήφιου ποσού εκατομμυρίων» - από τους υφιστάμενους δασμούς 25% σε χάλυβα και αλουμίνιο.

Οι μετοχές της BMW μειώθηκαν κατά 1,8% στις πρώτες απογευματινές συναλλαγές της Δευτέρας, με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό κλάδο των αυτοκινήτων να υποχωρεί κατά 1,8%.

Η δανέζικη εταιρεία ανάπτυξης αιολικής ενέργειας Orsted θα μπορούσε επίσης να επηρεαστεί αρνητικά, ανέφεραν οι αναλυτές της Citi με επικεφαλής την Jenny Ping σε σημείωμα προς τους πελάτες, επειδή δεν διαθέτει τοπική αλυσίδα εφοδιασμού υπεράκτιων ανεμογεννητριών στις ΗΠΑ.

Διαβρώνοντας τα περιθώρια κέρδους των χαλυβουργών

Οι τελευταίες κινήσεις του Τραμπ θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία - η οποία εξακολουθεί να ταλανίζεται από τον δασμό 25% που επιβλήθηκε τον Μάρτιο - σύμφωνα με τον Kaye Ayub, επικεφαλής ανάλυσης τιμών και προβλέψεων στην εταιρεία παροχής συμβουλών για την αγορά χάλυβα MEPS International με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η ζήτηση χάλυβα είναι ήδη χαμηλή σε όλη την Ευρώπη, υπονομεύοντας τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους των εγχώριων χαλυβουργών. Αυτό έχει αναγκάσει πολλούς παραγωγούς να μειώσουν την παραγωγή και να κλείσουν εργοστάσια, καθώς παλεύουν να ανταγωνιστούν τις εισαγωγές χάλυβα χαμηλού κόστους που παράγονται σε χώρες όπου το κόστος παραγωγής είναι πολύ χαμηλότερο», δήλωσε ο Ayub.

Αντιδράσεις από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέκρινε έντονα την ανακοίνωση του Τραμπ το Σαββατοκύριακο, απειλώντας με αντίμετρα και υποστηρίζοντας ότι η απόφαση «προσθέτει περαιτέρω αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία και αυξάνει το κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

Οποιοσδήποτε περιορισμός των 3,89 εκατομμυρίων μετρικών τόνων χάλυβα που παράγονται στην ΕΕ και εξάγονται στις ΗΠΑ λόγω των εμπορικών φραγμών «πιθανόν να επιδεινώσει την υπερπροσφορά χάλυβα στην Ευρώπη, ασκώντας αυξημένη καθοδική πίεση στις τιμές πώλησης», σημείωσε ο Ayub.

Πρόσθεσε μάλιστα, ότι ορισμένες ποσότητες χάλυβα χαμηλού κόστους ασιατικής προέλευσης που προορίζονται για τις ΗΠΑ θα εκτραπούν προς την Ευρώπη. «Ακόμη και με τα μέτρα εμπορικής άμυνας της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες των εγχώριων παραγωγών να διατηρήσουν την κερδοφορία τους», ανέφερε.

«Αντίθετα, οι αμερικανοί χαλυβουργοί μπορεί να επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές πώλησης, εάν τώρα σημειωθούν περαιτέρω αυξήσεις, ακόμη και αν το κόστος αυξάνεται για τους αμερικανούς κατασκευαστές και υποδαυλίζει τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Ayub.

Αβεβαιότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Παραμένει ασαφές τι θα μπορούσε να σημαίνει το τελευταίο ταρακούνημα της αγοράς από τον Τραμπ για το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ανακοίνωσε το περίγραμμα μιας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ τον Μάιο, αλλά δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει εξαίρεση από τους δασμούς χάλυβα.

Ο Γκάρεθ Στέις, επικεφαλής του βιομηχανικού φορέα UK Steel, ανέφερε σε δήλωσή του ότι οι εγχώριες χαλυβουργικές επιχειρήσεις «φοβούνται ότι τώρα θα ακυρωθούν παραγγελίες, ορισμένες από τις οποίες είναι πιθανό να μεταφερθούν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού».

«Συνολικά, η τελευταία ανακοίνωση του Tραμπ προσθέτει στον αυξανόμενο πονοκέφαλο για όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα της ασταθούς εμπορικής πολιτικής», δήλωσε ο Josh Spoores του CRU.

«Αυτοί οι δασμοί είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο και στις ΗΠΑ θα επηρεάσουν μια τεράστια κοινότητα κατασκευαστών που συμβάλλουν σημαντικά στο ΑΕΠ και την απασχόληση, οπότε θα υπάρξει άσκηση πίεσης σε αυτό το θέμα», ανέφερε ο Spoores στο CNBC.

