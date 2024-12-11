Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ζημιές σε Ροστόφ και Μπριάνσκ μετά από ουκρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους

Πλήγματα σε ρωσικές επιχειρήσεις από ουκρανικά χτυπήματα - Η Μόσχα ανακοίνωσε πως καταρρίφθηκαν τα drones 

Ουκρανία επίθεση

Δύο βιομηχανικές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές στη διάρκεια της νύχτας από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ουκρανικούς πυραύλους στις ρωσικές περιφέρειες του Ροστόφ και του Μπριάνσκ, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έγινε γνωστό ότι αντιαεροπορικές μονάδες κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 14 ουκρανικά μην επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιφέρεια του Μπριάνσκ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Ωστόσο, στη δήλωσή του στο Telegram το υπουργείο δεν ανέφερε πυραυλική επίθεση στο Ροστόφ, όπου τοπικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση.

«Αυτή τη νύκτα, η πόλη Ταγκανρόγκ, στην περιφέρεια του Ροστόφ, δέχθηκε πυραυλική επίθεση. Μια βιομηχανική επιχείρηση υπέστη ζημιές», ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Γιούρι Σλιούσαρ μέσω του Telegram.

«Ένα κεντρικό λεβητοστάσιο υπέστη ζημιές στην οδό Τσιολκόφσκι. Αυτή τη στιγμή 27 πολυκατοικίες δεν έχουν θέρμανση», διευκρίνισε από την πλευρά του η δήμαρχος της Ταγκανρόγκ Σβετλάνα Καμπούλοβα στο Telegram.

«Μια επίθεση drone στο Μπριάνσκ προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αλεξάντρ Μπογκομάζ στο Telegram, προσθέτοντας πως η πυρκαγιά κατασβέστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Drones πύραυλοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark