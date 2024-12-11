Δύο βιομηχανικές επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές στη διάρκεια της νύχτας από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ουκρανικούς πυραύλους στις ρωσικές περιφέρειες του Ροστόφ και του Μπριάνσκ, ανακοίνωσαν σήμερα οι ρωσικές αρχές.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έγινε γνωστό ότι αντιαεροπορικές μονάδες κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 14 ουκρανικά μην επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιφέρεια του Μπριάνσκ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Ωστόσο, στη δήλωσή του στο Telegram το υπουργείο δεν ανέφερε πυραυλική επίθεση στο Ροστόφ, όπου τοπικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση.

«Αυτή τη νύκτα, η πόλη Ταγκανρόγκ, στην περιφέρεια του Ροστόφ, δέχθηκε πυραυλική επίθεση. Μια βιομηχανική επιχείρηση υπέστη ζημιές», ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Γιούρι Σλιούσαρ μέσω του Telegram.

«Ένα κεντρικό λεβητοστάσιο υπέστη ζημιές στην οδό Τσιολκόφσκι. Αυτή τη στιγμή 27 πολυκατοικίες δεν έχουν θέρμανση», διευκρίνισε από την πλευρά του η δήμαρχος της Ταγκανρόγκ Σβετλάνα Καμπούλοβα στο Telegram.

«Μια επίθεση drone στο Μπριάνσκ προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αλεξάντρ Μπογκομάζ στο Telegram, προσθέτοντας πως η πυρκαγιά κατασβέστηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

