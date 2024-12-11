NYT: ΗΠΑ και ΕΕ ενισχύουν οικονομικά την Ουκρανία χάρη… στη Ρωσία

Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύουν οικονομικά την Ουκρανία χάρη… στη Ρωσία αναφέρουν σε άρθρο τους οι New York Times, προσθέτοντας ότι Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μειώσει, αλλά όχι να σταματήσει τη βοήθεια στο Κίεβο.



Όπως τονίζεται, η κυβέρνηση Μπάιντεν μετέφερε 20 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία την Τρίτη, παρέχοντας μια επειγόντως αναγκαία «γραμμή οικονομικής σωτηρίας» με τη μορφή δανείου που θα αποπληρωθεί με τόκους από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

Η μεταφορά των κεφαλαίων πραγματοποιείται καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια περίοδο σοβαρής αβεβαιότητας με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Τραμπ να είναι έτοιμος να αναλάβει τα καθήκοντά του τον επόμενο μήνα ενώ ο πόλεμος της Ρωσίας να συνεχίζεται αμείωτος.Ο κ. Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο είναι απίθανο να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία τα ίδια επίπεδα οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης που έλαβε η χώρα από τους Δημοκρατικούς και την κυβέρνηση Μπάιντεν. Όμως η σύγκρουση συνεχίζεται, και η Ουκρανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διεθνή βοήθεια για να διατηρήσει την οικονομία της όρθια.Τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια αποτελούν μέρος ενός δανείου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αποφάσισε η Ομάδα των 7 χωρών νωρίτερα φέτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλαν κυρώσεις παγώνοντας τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στην Ευρώπη, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία στις αρχές του 2022.Την Τρίτη, η υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν περιέγραψε το δάνειο ως ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα με τα οποία είχε ασχοληθεί κατά τη διάρκεια των καθηκόντων της.Μετά από εκτεταμένες συζητήσεις σχετικά με το πώς αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της Ουκρανίας, συμφωνήθηκε ότι οι τόκοι από τα περιουσιακά στοιχεία θα χρησιμοποιούνταν για να υποστηρίξουν ένα δάνειο. Αυτή η προσέγγιση αναγκάζει ουσιαστικά τη Ρωσία να πληρώσει για τη ζημιά που προκάλεσε στην Ουκρανία, και επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη να παρέχουν βοήθεια χωρίς να επιβαρύνουν τους φορολογούμενους τους επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.Το δάνειο αντιπροσώπευε ένα επίτευγμα πολιτικής για την κυβέρνηση Μπάιντεν και την Γέλεν. Ήρθε μετά από μήνες συζητήσεων σχετικά με το πώς να παρασχεθεί περισσότερη βοήθεια στην Ουκρανία, καθώς η ΗΠΑ δεν έχουν πλέον την ίδια ζέση να της διαθέσουν περισσότερα χρήματα.Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη θεώρησαν επίσης το δάνειο, το οποίο θα εκταμιευθεί στην Ουκρανία σε δόσεις, ως τρόπο να διασφαλίσουν ότι θα συνεχίσει να έχει οικονομικούς πόρους ακόμη και αν ο Τραμπ κέρδιζε τις εκλογές.Θεωρητικά, ο Τραμπ θα μπορούσε να προσπαθήσει να ακυρώσει το δάνειο αντιστρέφοντας τις κυρώσεις που κρατούν παγωμένα τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας. Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικάνοι πιθανότατα θα ήταν αντίθετοι σε μια τέτοια κίνηση, η οποία δεν θα επηρεάσει το τμήμα του δανείου της Ευρώπης.Η Τζάνετ Γέλεν υπογράμμισε την Τρίτη ότι το δάνειο θα πρέπει να κάνει σαφές στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι τα δυτικά έθνη δεν εγκαταλείπουν την Ουκρανία.«Αυτή τη στιγμή, ο Πούτιν εμπλέκει τον συνασπισμό μας σε έναν ανταγωνισμό (πολιτικής) βούλησης, καθώς ποντάρει στο γεγονός ότι θα κουραστούμε και τελικά θα υποχωρήσουμε», ανέφερε η κ. Γέλεν σε δήλωσή της. «Αλλά, μέσω της δημιουργικής χάραξης πολιτικής και της ενότητας της G7, στέλνουμε ένα αναμφισβήτητο μήνυμα αποφασιστικότητας κάνοντας τη Ρωσία να επωμίζεται όλο και περισσότερο το κόστος του παράνομου πολέμου της, αντί των φορολογούμενων στον συνασπισμό μας».

